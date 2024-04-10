血检诊断早期胰腺癌准确率超97%

科技日报北京4月9日电 （记者刘霞）胰腺癌是最知名的恶性肿瘤之一，一旦发现，基本上已到晚期。因此，胰腺癌的早期诊断非常重要。据物理学家组织网8日报道，美国希望之城癌症研究中心科学家称，他们开发出一种血液测试方法，诊断早期胰腺癌的准确率超过97%。他们将于近日在圣地亚哥举行的美国癌症研究协会会议上公布试验结果。

研究人员解释说，这种血检方法旨在找出胰腺癌脱落的8个小RNA片段和8个较大DNA标记，这些物质共同构成了胰腺癌的基因特征。

研究负责人阿贾伊·戈埃尔表示，早期胰腺癌患者的5年生存率为44%，但如果癌症在身体其他部位扩散后才被诊断出来，这一比例将降至3%。

研究试验涉及523名癌症患者和461名健康人士，这些人来自日本、美国、韩国和中国。

单独采用血检方法，美国、韩国和中国参与者胰腺癌早期诊断率分别为93%、91%和88%；当研究人员将该血检方法与癌症标志物CA19-9检测相结合，美国参与者Ⅰ期和Ⅱ期胰腺癌诊断准确率提高到97%。Ⅰ期胰腺癌仅限于器官；Ⅱ期胰腺癌已扩散到附近淋巴结，但不扩散到其他地方。

研究团队指出，对于早期胰腺癌，他们的方法提供了一种优于仅使用CA19-9的液体活检方案。不过，在将该测试应用于普通人群前，还需要进行更多研究。