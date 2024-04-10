爱国卫生月：肚子赘肉太多？4个动作帮你应对腹部脂肪

今年4月是第36个爱国卫生月，活动主题为“健康城镇 健康体重”。“‘大肚子’体型的人，身体脂肪多积聚在腹部和内脏器官周围，医学上称为中心性肥胖，也就是腹型肥胖。”天津医科大学第二医院康复医学科主任罗盛飞在接受人民网记者采访时表示，内脏脂肪很容易以游离脂肪酸的形式进入血液，流往心脏、肺和动脉，从而诱发心血管疾病。肚子赘肉太多的人群患心脏病、中风、糖尿病、高血压等疾病的风险更高，脂肪肝、痛风等疾病的患病几率也会增加。

“人体腹部是最容易堆积脂肪的部位之一。”罗盛飞介绍，腹部肌肉属于平滑肌，抗拒脂肪的能力很弱；同时，腰腹部毛细血管丰富，加上运动少，容易造成脂肪堆积。

罗盛飞表示，若想有效减掉腹部赘肉，保持健康的生活方式很重要，如少油少盐少脂的饮食、规律的作息等。另外，局部减脂的方法并不存在，想减少腹部脂肪，长期坚持规律运动必不可少，如有氧运动、高强度间歇训练、负重训练、伸展运动等。

罗盛飞为大家带来4个训练动作，帮你有效减掉腹部赘肉。

动作1：腹部微卷曲

平卧位，双膝弯曲90度，双手置于胸前；上半身抬起约20厘米，维持10秒，缓慢放下。10至15个为1组，每次做1组。

动作2：单腿屈曲

平卧位，双腿伸直，双手置于耳后；一侧下肢屈曲，对侧肘关节轻触膝盖，缓慢放下；换对侧做相同动作。30个为1组，每次做1组。

动作3：下腹肌训练

平卧位，双腿伸直；缓慢抬起双腿，并使其与地面形成80至90度夹角；两腿小幅度前后交替。10个为1组，每次做1组。

动作4：腰背肌训练

俯卧位，稍抬起躯干并向左侧旋转，右手轻触地面，回正，换对侧做相同动作。10个为1组，每次做1组。

“进行上述动作训练前最好做一下拉伸，如身体后肌群拉伸、臀中肌拉伸和髂腰肌拉伸等，以避免运动损伤。”罗盛飞提示。（视频制作：实习生徐小岩）

相关阅读：

爱国卫生月：警惕这5种“伪减脂”食物 专家教你正确辨认