爱国卫生月：警惕这5种“伪减脂”食物 专家教你正确辨认

2024年4月是第36个爱国卫生月，全国爱卫办以“健康城镇 健康体重”为主题展开活动。市场上琳琅满目的减脂食物吸引着不少控制体重的朋友，殊不知某些减脂食物不仅会让人发胖，甚至还会增加患病风险。为此，人民网采访了深圳市龙华区人民医院临床营养科主任医师刘晓军，帮助大家避开这些“伪减脂”食物。