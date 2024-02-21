税收大数据折射春节假期消费活力

龙年春节假期，哪些消费领域销售额增长较快？背后有哪些原因？作为经济运行“晴雨表”的税收大数据，折射出中国节日消费的活力和热力。

国家税务总局公布的增值税发票数据显示，今年春节假期（2月10日至17日），全国服务消费相关行业日均销售收入同比增长52.3%，旅游、住宿、餐饮服务消费快速增长，文化体育服务消费热度上升。

居民旅游热情高涨。春节假期，受旅游市场火热带动，旅行社及相关服务日均销售收入同比增长1.2倍，旅游游览和休闲观光服务日均销售收入同比分别增长70%和40%。远途旅行和自驾游成为更多人的出行选择，航空出行服务、汽车租赁服务日均销售收入同比分别增长71%和1.4倍。

住宿、餐饮等行业服务消费火热。春节假期，受春节返乡及出行旅游需求带动，住宿服务日均销售收入同比增长25.4%，其中，经济型连锁酒店、旅游饭店日均销售收入同比分别增长35.2%、11.5%。民宿服务提供个性化消费场景受到游客欢迎，日均销售收入同比增长68.8%。餐饮服务日均销售收入同比增长31.5%。

文化、体育服务消费热度上升。春节假期，文化艺术服务日均销售收入同比增长86.7%，其中文艺创作与表演服务日均销售收入同比增长1.1倍。体育服务日均销售收入同比增长43.2%，其中体育健身服务、体育场馆服务日均销售收入同比分别增长45.8%和31.2%。

分地区看，各地服务消费市场各具特色。春节假期，长三角地区服务消费增长较快，各类特色旅游景点吸引了众多游客，上海、江苏、浙江服务消费日均同比分别增长67.7%、46.8%和45%。受冰雪消费带动，黑龙江省接待外来游客人数大幅增长，住宿、餐饮日均销售收入同比分别增长1.8倍和1.2倍。在冬季传统旅游旺地海南，旅游游览服务保持较高增速，日均同比增长1倍。

“春节假期，中国居民消费潜力加速释放，消费对经济的支撑作用持续凸显。”国家税务总局有关负责人介绍，今年春节假期，各地税务部门推出春节办税缴费“不打烊”服务，依托办税服务厅值守、自助办税、网上办税等多种形式，持续推进“非接触式”办税缴费，全力保障纳税人缴费人多样化需求。“税务部门将持续开展‘便民办税春风行动’，充分发挥税收大数据作用，提高‘好办事’的便利和‘办成事’的效率，进一步打造市场化、法治化、国际化税收营商环境。”该负责人说。