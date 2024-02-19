春节期间，人们走亲访友时，喜欢带上一些水果。味道酸甜的车厘子被列入许多人的采购清单。最近，有关“车厘子是大号樱桃吗”的话题引发网友热议。那么，车厘子到底是不是大号樱桃？怎么挑选优质的车厘子？

“车厘子和樱桃是同属不同种的‘兄弟’。它们都属于蔷薇科樱属，只是品种不同，类似于猕猴桃和奇异果的关系。”北京林业大学生物科学与技术学院博士、北京市园林绿化科学研究院正高级工程师李俊介绍，车厘子一般个头较大，而樱桃通常个头较小。

“除个头外，同属樱桃‘家族’的车厘子与樱桃，还存在一些差别。”李俊说。

一是颜色不同。车厘子果皮颜色较深，一般呈暗红色。国产樱桃果皮颜色较浅，通常呈浅红色。

二是口感不同。车厘子口感绵密，味道偏甜，甜度超过樱桃。樱桃则口感偏硬，味道酸甜，有很明显的果酸味。

三是产地不同。车厘子属于进口水果，主产地是智利等国。远距离运输和长时间储存，在一定程度上造成车厘子新鲜度以及品质下降。樱桃是我国土生土长的水果，运输时间、路程较短，在新鲜度上更有保障。

网上有种观点认为，车厘子是反季节水果，食用不利于健康。“现在市面上的车厘子不属于反季节水果。”李俊解释，车厘子多从智利等南半球国家进口，南半球的季节和我国正好相反。车厘子是在11月左右，即当地的夏季才开始成熟。

李俊建议，消费者在选购车厘子时，要挑选新鲜、表皮完好、饱满硬挺、带着果梗的。“尤其要注意查看水果外包装上的‘J’标识。这是南半球常用的分级单位。‘J’越多，车厘子个头越大。在吃之前，建议将车厘子在淡盐水中浸泡10分钟至15分钟，再用流动水冲洗干净即可食用。”他说。