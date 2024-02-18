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过年不能吃药，不然一整年都要吃药？

2024年02月18日08:50 来源：中国新闻网

千万不要轻信这种说法，过年吃药与否与来年健康没有必然关系，而春节因为作息、饮食短期内的变化，不服药更容易造成危险。很多药物都需要定期服用以便维持合适的血药浓度，以更好地控制病情，贸然擅自停药可能引起病情反复。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博)

(责编：郝帅、杨迪)




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