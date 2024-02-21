海鲜与维生素C不能同吃，否则会中毒？

按含砷化合物的中毒剂量推算，即便在反应完全的条件下，人也得同时吃500mg维生素C和好几公斤污染比较严重的海鲜才有中毒的风险。我们平时吃一点海鲜，再配点水果，其实是很健康的吃法，不用担心。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博 )