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海鲜与维生素C不能同吃，否则会中毒？

2024年02月21日08:42 来源：中国新闻网

按含砷化合物的中毒剂量推算，即便在反应完全的条件下，人也得同时吃500mg维生素C和好几公斤污染比较严重的海鲜才有中毒的风险。我们平时吃一点海鲜，再配点水果，其实是很健康的吃法，不用担心。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博 )

(责编：郝帅、杨迪)




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