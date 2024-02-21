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春节吃太油多喝茶能刮油吗？

2024年02月21日08:42 来源：中国新闻网

吃完一顿好的，来杯浓茶，会觉得没多久就饿了，于是就有人说饭后喝茶可以“刮油”。其实这种说法是不正确的，因为茶并不能抵消掉我们摄入的热量。(来源：@科学辟谣 @中国新闻网)

(责编：郝帅、杨迪)




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