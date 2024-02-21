一项重点督办建议助推养老服务高质量发展

养老事关民生，加强养老护理人才队伍建设是推动养老服务高质量发展的关键。近日，全国人大常委会代表工作委员会公布了10件高质量审议代表议案、办理代表建议典型案例，“加强高素质养老护理员队伍建设 促进养老服务高质量发展”位列其中。

在十四届全国人大一次会议上，多名全国人大代表提出了完善养老服务政策措施、提高养老服务人员薪酬待遇等建议，这些建议被全国人大常委会办公厅确定为重点督办建议，由民政部牵头办理，全国人大社会建设委员会督办。

为此，民政部深入10个省份、25个地（市）、42个村（社区）和62家养老服务机构实地调研，通过建议办理找准制约养老护理员队伍建设的症结和相应对策。2024年1月下旬，民政部会同11个部门制定的《关于加强养老服务人才队伍建设的意见》（以下简称《意见》）出台，这是我国首个关于养老服务人才建设的综合政策性文件。

全国人大代表、开封城摞城建设发展有限公司董事长徐晓在听取《关于加强养老服务人才培养的建议》的答复意见时，表示“对答复内容非常满意，对你们的工作点个大大的赞”。

多名全国人大代表建议完善政策

随着人口老龄化进程不断加快，我国养老服务业人才缺乏、专业素质偏低、队伍不稳定等问题日益显现。养老问题日益严峻，年轻人赡养老人的压力加大，完善各项养老政策，构建多元化、可持续的养老体系刻不容缓。

在十四届全国人大一次会议上，李龙倜代表提出《关于进一步构建多元化、可持续养老体系的建议》、吴惠芳代表提出《关于完善养老互助志愿服务政策的建议》、赵明枝代表提出《关于提升养老护理队伍水平的建议》等。

徐晓建议进一步拓宽职业技能培训渠道，加快发展养老服务职业教育，支持大中专院校建设康养产业学院，引导大中专院校与养老服务机构共建行业学院，支持研究机构和高校设立老龄数据研究的智库等。

针对养老护理员专业技能水平较低，全国人大代表、中国邮政集团有限公司辽宁省大连市中山区寄递事业部胜利桥普邮营业部揽投员赵明枝建议，统一开展养老护理员职业技能等级认定工作，加快开发相应国家职业技能标准和评价规范，保证行业服务水平，加强对养老服务从业人员的职业技能培训和职业道德教育等。

指导推动养老护理员队伍建设

民政部落实全国人大代表建议办理的部署要求，与多名全国人大代表逐一沟通办理情况、逐一回应建议内容，推动办理内容高质量。2023年9月26日，民政部召开十四届全国人大一次会议加快养老护理员队伍建设重点督办建议专题座谈会。徐晓、赵明枝、李龙倜等全国人大代表结合自身工作和亲身经历，提出了建议措施。专题座谈会前，民政部组织全国人大代表前往北京市居家养老服务综合示范中心等养老服务机构实地考察调研养老护理员队伍建设情况。

与此同时，民政部将办理代表建议工作转化为指导推动养老护理员队伍建设的具体行动。

民政部养老服务司有关负责人两次带队前往人力资源和社会保障部，商议完善养老护理员职业技能等级制度和水平评价机制，在现有技能等级上增设特级技师和首席技师技术职务（岗位）、补设学徒工，形成新八级工职业技能等级（岗位）序列，拓宽养老护理员职业发展通道，这些措施都已写进《意见》中。

针对霍晓丽、赵明枝等全国人大代表关于完善职业技能评价体系的建议，民政部指导推动江苏省民政厅、人力资源社会和保障厅2023年8月印发《江苏省养老护理专业技术资格条件（试行）》，江苏在全国率先建立养老护理专业技术职称体系，实现了养老护理从职业技能向设置专业技术资格的突破。

推动建立养老服务人才制度保障

为了强化养老服务人才发展制度保障，民政部牵头起草《中华人民共和国养老服务法》（文本建议稿），推动列入十四届全国人大立法计划二类项目，拟设养老服务人员专章，明确以养老护理员为重点的养老服务人才的职业精神、学历教育、在职培养等内容，为养老护理员队伍建设提供制度保障。

同时，养老护理员队伍建设相关政策文件制定、资金资源投入、项目活动开展等情况被列为2023年民政部重点工作综合评估内容。截至目前，全国共有16个省（区、市）出台了养老服务人才政策文件。

据了解，针对代表们普遍关注的提升养老护理员职业荣誉感和认同感的建议，民政部、人力资源和社会保障部、中华全国总工会举办的国家级一类职业技能大赛——2023年全国民政行业职业技能大赛，将养老护理员纳入竞赛项目。