最高法发布涉养老服务民事纠纷典型案例

本报北京2月20日电（记者靳昊）最高人民法院20日发布涉养老服务民事纠纷典型案例，旨在通过司法裁判规范养老服务内容，引导养老机构健康运营，依法保障老年人的合法权益，助力老年人放心养老、安心养老。

养老机构作为经营场所，对入住的老年人负有安全保障义务，未尽到该义务使老年人受到损害的，应当承担侵权责任。在王某诉某养老院生命权、身体权、健康权纠纷案中，养老机构一楼开设的浴室在作业过程中产生一氧化碳，渗透至老年人所住房间，致使老年人身亡。人民法院认为养老机构未尽到安全保障义务，和浴室的经营者构成共同侵权，两者应当承担连带责任。

养老机构作为专门为老年人提供服务的经营场所，应当对其场所和设施进行适老化改造，为老年人提供无障碍服务。在马某某诉某养老中心经营场所、公共场所的经营者、管理者责任纠纷案中，养老机构日常通行道路上有一高于地面的井盖，入住的老年人被井盖绊倒受伤。人民法院认为养老机构未对其场所进行适老化改造，对损害后果的发生存在过错，酌定其承担60%的责任。

养老服务是养老服务合同的核心内容。养老机构提供的养老服务，应当符合合同约定以及质量和安全标准。在向某某诉某公司服务合同纠纷案中，养老服务合同约定养老基地在重庆，但是老年人非因本人意愿，先后被安排至云南、四川等地接受养老服务。人民法院认为养老机构频繁变更服务地点，违反合同约定，认定服务合同解除，并判令向老年人退还剩余养老服务费。在王某甲诉某老年公寓生命权、身体权、健康权纠纷案中，入住老年人突发疾病摔倒，送医后去世。人民法院认为，从老年人入住、摔倒、突发疾病、送医救治的过程看，养老机构已经尽到和其护理模式相当的合同义务，故不需要承担责任。