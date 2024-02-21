研究发现超1/5试验性干细胞存在致癌突变

科技日报北京2月20日电 （记者刘霞）很长时间以来，干细胞移植一直被视为是最有前途的新型医学疗法之一。但据英国《新科学家》杂志网站19日报道，以色列希伯来大学科学家开展的一项新研究发现，再生医学研究实验室培育的试验性干细胞中，超过1/5存在致癌突变。相关论文刊发于新一期《自然·生物技术》杂志。

最新研究负责人尼希姆·本韦尼斯蒂等人之前的研究表明，实验室中生长的干细胞偶尔会携带致癌突变。为洞悉这些致癌突变有多常见，该团队重新分析了之前的研究，这些研究调查了世界各地大学使用的146种不同干细胞的基因。结果发现，22%的样本中，至少存在一个可能会导致癌症突变的基因。其中最常见的是p53基因，该基因内的突变与许多人类肿瘤有关。

这些干细胞是“多能干细胞”，这意味着它们与发育中的胚胎内的干细胞相似，有可能繁殖并发育成不同类型的身体组织。研究人员通常从体外受精过程中产生的废弃胚胎中提取这些干细胞，或者从成年人身上提取皮肤细胞，并给予某些化学信号分子后获得这些干细胞。他们希望这些干细胞能发育成心脏、肾脏等身体组织的细胞，然后将生成的细胞植入人体内，以替换受损或患病的器官。

本韦尼斯蒂强调，他们的发现并不意味着这些干细胞不能被用于治疗，但需要采取措施确保不会将癌细胞移植到人体内。作为预防措施，应该让细胞在培养皿中保存的时间尽可能短，因为每次细胞分裂都有机会出现新突变。细胞一旦出现突变，会更快繁殖。