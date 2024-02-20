寒潮来袭 谨防心脑血管疾病

2月20日，中央气象台继续发布寒潮橙色预警，预计2月20日至23日，我国中东部大部将自北向南先后出现降温，日平均或最低气温普遍下降8至12℃。天津市第一中心医院心血管内科主任卢成志在接受人民网记者采访时表示，寒冷天气可能会对心脑血管系统造成不良影响。

“气温下降可导致人体血管收缩，呼吸频率加快。”卢成志介绍，寒潮期间，易引发心脑血管系统疾病，如心绞痛、心肌梗死、心律失常、急性心力衰竭、短暂性脑供血不足、脑卒中等。心脑血管疾病患者以及心脑血管疾病高风险人群，如老年人、肥胖症患者、抽烟者、有心脑血管疾病家族史者、不良生活习惯者，都是需要重点关注的人群。

心血管疾病发生征兆常见频繁发作的胸闷、心悸、喘气，逐渐加重的下肢水肿情况；脑血管疾病发生征兆常见黑蒙、短暂性视力障碍，常常哈欠连连、走路不稳等。卢成志提示，心脑血管疾病患者，特别是有冠心病史、脑卒中病史者，如有不适需及时就诊。

寒潮来袭，如何保护好心脑血管？卢成志给出4点建议。

注意保暖。保持身体温暖是最基本的防范措施。可以穿着合适的衣物，佩戴帽子、手套，穿保温鞋袜等。另外，在寒冷天气，室内低温与心脑血管事件风险增加显著相关。建议将室温控制在18℃以上，尤其是在晨起时段保持温暖的室内环境并降低室温的波动，可防止血压波动，减少心脑血管疾病的发生。

避免过度劳累。剧烈运动和过度劳累等会增加心脏的负担，对心脏不利。心脑血管疾病高危人群既要避免剧烈运动，又要保持适度运动，如散步、打太极拳等。

保持规律的生活方式。规律的作息和充足的睡眠非常重要，有助于维持心脑血管系统的稳定。

合理饮食。多摄入富含维生素C、维生素E等的水果和蔬菜，少吃高热量、高盐、高糖食物，保证营养均衡。同时，充足饮水。对于中老年人来说，适当在睡前和起夜时饮水可以稀释血液的黏稠度，减少心血管疾病的发生。需要注意的是，在这两个时间段喝水也不要过多，半杯即可。