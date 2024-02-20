直播预告：百闻不如“医”见，儿童健康专家谈

儿童健康事关家庭幸福和民族未来。孩子的健康情况、发育水平，一直是父母十分关注的话题。伴随着一场场寒潮的来袭，孩子们免疫力较低，易多发疾病。

2024年2月21日15:00，首都医科大学附属北京儿童医院消化科主任医师吴捷，浙江大学医学院附属儿童医院消化内科主任医师江米足将做客直播间，就冬季婴幼儿消化系统疾病的防治等相关问题进行交流分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介

吴捷，主任医师，教授，博士生导师，首都医科大学附属北京儿童医院消化科主任，中华医学会儿科分会消化学组副组长，中华医学会消化病学分会儿科协作组副组长，福棠儿童医学发展研究中心消化专委会主任委员，北京医学会儿科学分会副主任委员，中国医师协会变态反应分会委员。

江米足，主任医师，教授，博士生导师，浙江大学医学院附属儿童医院儿童内镜中心主任，中华医学会儿科学分会第18届消化学组组长，中华医学会变态反应学分会儿童过敏性疾病学组委员，中华预防医学会微生态学分会儿科学组委员，浙江省医学会消化内镜分会委员，浙江省医学会儿科学分会消化学组组长。

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