假期过后腹部脂肪怎么减？试试这4个动作

春节假期已经结束，不少朋友用“每逢佳节胖三斤”来描述自己的身体状态，还有人说“一胖毁所有”。其实，肥胖不只毁了美感，还毁了健康。应急总医院康复医学科治疗师李倩颖在接受人民网记者采访时表示，如果脂肪过多，尤其是腹部脂肪过多，对身体健康非常不好。

李倩颖介绍，腹部脂肪过多可能导致糖尿病、心血管疾病等，甚至会增加患癌症的风险。很多人虽然体重正常，没有普通型肥胖，但内脏脂肪过多，体脂率超标，这往往是属于腹型肥胖。如果成年男性腰围≥90cm、女性≥85cm就是腹型肥胖。

腹部脂肪过量，如何进行改善？李倩颖说，腹部脂肪堆积过多，可以从运动、饮食、生活习惯这几个方面入手。减少腹部脂肪最有益的活动是有氧运动。常见的有氧运动包括快走、慢跑、游泳、自行车、健身操、跳绳等。另外，李倩颖还向大家推荐了4个可以减掉腹部赘肉的训练动作。

仰卧位卷腹

仰卧位，腰部贴紧床面，双手置于双腿上，下肢屈曲；吸气时平躺；吐气时头和颈肩部抬离床面。8至10个为一组，做3至5组。

卷腹

仰卧位，腰部贴紧床面，双臂向上伸直，下肢屈曲；吸气时平躺；吐气时头和颈肩部抬离床面。8至10个为一组，做3至5组。

交替蹬腿

仰卧位，腰部贴紧床面，双上肢置于身体两侧；吸气时平躺；吐气时头和颈肩部抬离床面，一侧下肢屈曲抬起，双上肢抬至膝盖处；换对侧做相同动作。8至10个为一组，做3至5组。

交替抬腿

仰卧位，腰部贴紧床面，双上肢置于身体两侧，头和颈肩部抬离床面，下肢屈曲交替抬起。8至10个为一组，做3至5组。（视频制作：实习生李文睿）