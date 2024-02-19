首次人体受控临床试验证实——石墨烯纳米材料可安全开发

科技日报北京2月18日电 (记者张佳欣)英国研究人员公布了一项重要的发现：首次人体严格受控暴露临床试验显示，吸入特定类型的石墨烯不会对肺或心血管功能产生短期不良影响。这意味着石墨烯这种纳米材料可以安全地进一步开发，而不会对人类健康造成重大风险。相关论文发表在16日《自然·纳米材料》杂志上。

石墨烯在2004年首次被分离出来，具有超薄、超强、超柔韧等特性，被誉为“神奇”材料。其可能应用于电子产品、手机屏幕、服装、油漆和水净化等领域。此外，科学家还在积极探索石墨烯在针对癌症和其他疾病的靶向治疗方面所能发挥的作用，例如将其制成可植入设备和传感器。然而，在医疗应用之前，所有纳米材料都需要测试是否有任何潜在的不利影响。

此次人体试验使用了超纯氧化石墨烯纳米薄片(一种与水相融的材料)。来自爱丁堡大学和曼彻斯特大学的研究人员招募了14名志愿者，这些人在严格控制的暴露和临床监测条件下参与了这项研究。志愿者在专门设计的移动实验室中骑车时，戴着口罩呼吸了超纯氧化石墨烯2个小时，并在暴露前和暴露后每隔两小时测量一次肺功能、血压、凝血和血液中炎症水平。几周后，志愿者返回诊所，反复受控地暴露在不同质量的氧化石墨烯或清洁空气中进行比较。

结果表明，吸入超纯氧化石墨烯对肺功能、血压或大多数其他生物参数没有不良影响。研究人员注意到，有轻微的迹象表明，吸入这种物质可能会影响血液凝块的方式，但这种影响非常小。不过，仍需进一步调查以确定更高剂量和长时间接触石墨烯的潜在影响。

研究人员表示，石墨烯等纳米材料前景看好，但必须确保以安全的方式制造，才能在生活中更广泛地应用。通过在人类志愿者身上探索这种独特材料的安全性，在理解石墨烯如何影响人体方面迈出了一大步。这一发现可能为新型设备、治疗手段和监测技术的开发打开大门。