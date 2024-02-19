北京文旅消费市场成为假日顶流

这个春节假期，北京传统庙会全面恢复，并推出一系列灯会、冰雪民俗旅游活动，引爆春节文旅市场，为市民提供丰富多彩娱乐选项的同时，也吸引了全国甚至世界各地的游客来北京体验传统中国年。

假期落幕之际，来自各大旅游平台的数据显示，北京悄然跃居全国文旅消费市场“顶流”。

千场庙会游园推热年俗文化

2024龙年春节期间，北京以“福满京城 春贺神州”为主题，举办各类文化活动近万场，其中集中推出千场庙会游园等年俗活动，不仅传统年味儿浓郁、文化气息浓厚，而且供给丰富，便于市民游客参与。

春节期间，阔别已久的传统庙会全面恢复，地坛、龙潭、厂甸、大观园、石景山游乐园、八大处等成为最受市民游客欢迎的过节好去处。同时，颐和园、中山公园、玉渊潭、红螺寺等景区推出丰富多彩的传统花会游园活动。各区也结合地域风俗特色，举办各种形式的灯会、花会、小车会、猜灯谜、闹元宵等民俗年俗活动，全面呈现北方特色传统年俗。

遍布大街小巷的民俗文化活动，为市民游客打造了更具“年”味儿的春节，也让北京成为春节旅游打卡胜地。来自携程、飞猪、马蜂窝等平台的数据显示，年味儿十足的北京登上春节假期热门城市榜首，除了故宫、颐和园、环球影城等热门景区外，龙潭公园庙会、地坛庙会、八大处庙会等几大新年庙会在今年“盛况空前”，引爆民俗体验游。同样火爆的还有北京“首届温榆千灯会”，在千盏自贡非遗彩灯的加持下，温榆河公园每日游人如织，热度上涨150%。

冰雪游呈现双奥之城独特魅力

今年春节期间，北京推出多条景色优美、特色鲜明、体验多样的京郊游微度假线路，邀请市民、游客体验双奥之城的独特魅力。其中既囊括国家高山滑雪中心、渔阳滑雪场等京郊高品质滑雪场，也包含静之湖温泉、龙熙温泉等汤泉类场所，还有大狼垡大集、永乐店大集、韩村河大集等充满乡村民俗特色的赶大集活动，满足了市民游客花样过节的不同需求。

各区纷纷抓住冬奥冰雪优势，推出“冰雪+旅游”多样玩法。如延庆区推出包括国家高山滑雪中心、延庆冬奥村两大冬奥场馆的冰雪线路，游人可以感受专业场馆的不同凡响，重温冬奥的精彩时刻。除了专业滑雪地，各区推出的线路还包括京东大峡谷冰瀑节、城市绿心森林公园冰雪嘉年华、大运河冰雪狂欢季、桃源仙谷冰花艺术季等观赏性娱乐性较强的特色冰雪景点，可以满足市民游客戏雪玩雪的需求。

在不少人心中，赶大集是停留在儿时记忆中的独特年味儿。今年春节，多区推出特色大集，如平谷区拥有六百年历史的靠山集大集节前焕新亮相，吸引了京津冀三地的市民游客前来赶集过大年。熙熙攘攘的乡村大集将游客引进了京郊乡村，在人声鼎沸、热闹非凡中，感受浓浓的烟火气、醇厚的人情味，分享村民丰收的喜悦，感受生活的热烈与真实。

服务不“打烊”引来八方宾客

大年初一上午，首都机场迎来了新春首批入境旅游团。来自波兰的21位游客当天抵京。游客们从华沙起飞的那一刻起，就沉浸到了中国春节的氛围中。落地后机场内满眼可见中国红，入关后，团队还受到北京市文化和旅游局、北京首都国际机场代表的热烈欢迎，并收到龙年“北京礼物”大礼包。

大礼包里，有顶流文创龙墩墩U型枕、北京非遗“和香制作技艺”代表性传承人孙亮依据古法配制的龙子香包、民间剪纸艺术家汪凤花创作的福字剪纸……每一件都彰显着中华文化的独特审美与气韵。春节期间，来自美国、越南、罗马尼亚等国家的旅游团陆续抵京，客人们游中轴、登长城、逛庙会、串胡同，充分体会了中国春节浓郁热烈的氛围，也感受了古都北京厚重的历史与活力朝气。

这个春节假期，北京不仅活动丰富，而且服务不打烊。市商务局指导重点电商平台制定节日期间外卖用工保障和应急预案，保证过节外卖不停送，全市18家重点连锁超市700余个门店都正常营业，保障市民购物需求。结合本市推出的文化活动，围绕市民游客差异化出行需求，市交通委组织各运营企业加大运力投放，提供多种交通方式服务大家参观游览。针对景区周边停车位紧张等问题，本市因地制宜增加临时停车供给，方便市民游客出行。