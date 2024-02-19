人气旺 消费热 年味浓

文化和旅游部2月18日发布的数据显示，春节假期，全国国内旅游出游4.74亿人次，同比增长34.3%，按可比口径较2019年同期增长19.0%；国内游客出游总花费6326.87亿元，同比增长47.3%，按可比口径较2019年同期增长7.7%；入出境旅游约683万人次，其中出境游约360万人次，入境游约323万人次。

春节期间，文化和旅游部组织开展“欢欢喜喜过大年”春节主题活动。据初步统计，全国举办“村晚”、戏曲进乡村、新年画活动、图书馆里过大年等群众文化活动约15万场，线上线下约6.69亿人次参与。春节假期全国营业性演出场次1.63万场，同比增长52.10%；票房收入7.78亿元，同比增长80.09%；观演人数657.65万人次，同比增长77.71%。

欢喜过年文化味浓，传统文化出彩出新。春节期间，特色非遗传统民俗扮靓节日氛围。天津、山东、湖南、贵州非遗大集红红火火，安徽“皖美过大年”等文化惠民活动火热开展，透出浓浓文化气息。新春灯会、舞龙表演、庙会市集、非遗秀场等活动成为游客新春出游的重要选择。热门博物馆持续火爆，北京故宫博物院、国家博物馆、四川三星堆博物馆等客流保持高位，多地文博场馆围绕龙年主题开展“博物馆里阖家游”“春节游览学知识”等特色活动。

旅游市场“南北互换、东西互跨”特征显著，北方居民纷纷南下，南方居民到北方滑雪、赏冰成为新时尚。广东、四川、广西、湖南、贵州等南方目的地热度高；黑龙江、吉林、新疆、辽宁、内蒙古等地依托丰富的冰雪资源举办冰雪旅游节等活动，丰富冰雪旅游消费新方式，释放假日旅游消费新动能。与此同时，红色旅游成春节出游新亮点——中共一大纪念馆景区、西柏坡纪念馆景区、江苏周恩来故居、福建古田旅游区等景区人头攒动、热闹非凡。湖南橘子洲旅游区春节期间接待游客63.2万人次，同比增长44.63%。

春节期间，富有历史底蕴的景区和极具人文特色的古城备受欢迎。天津古文化街、新疆喀什古城、湖南凤凰古城、云南和顺古镇、河北正定古城等吸引广大游客前来过大年。河南洛阳举办神都灯宴等29项“穿越盛唐洛阳年”主题活动，开封清明上河园让游客沉浸式体验传统文化。

在互免签证、通关便利和航线恢复等利好政策推动下，入出境旅游加速恢复发展。出境方面以赴中国港澳地区以及日韩、东南亚、东北亚等国家和地区的短途跨境游为主，部分旅行社“新马泰”产品基本恢复到2019年同期水平。

国家级夜间文化和旅游消费集聚区人气旺、消费热、暖意浓。春节期间，已纳入监测范围的集聚区累计夜间客流量9851.21万人次，同比增长58.31%。重庆解放碑、西安大唐不夜城、广州北京路街区、哈尔滨中央大街等集聚区进入全国客流量前十商圈。

国家税务总局2月18日发布的增值税发票数据显示，今年春节假期全国服务消费相关行业日均销售收入同比增长52.3%，旅游、住宿、餐饮服务消费快速增长，文化体育服务消费热度上升。我国居民消费潜力加速释放，消费对经济的支撑作用持续凸显。

受旅游市场火热带动，春节假期旅行社及相关服务日均销售收入同比增长1.2倍，旅游游览和休闲观光服务日均销售收入同比分别增长70%和40%。远途旅行和自驾游成为更多人的出行选择，航空出行服务、汽车租赁服务日均销售收入同比分别增长71%和1.4倍。

受春节返乡及出行旅游需求带动，春节假期住宿服务日均销售收入同比增长25.4%，其中，经济型连锁酒店、旅游饭店日均销售收入同比分别增长35.2%、11.5%。民宿服务提供个性化消费场景受到游客欢迎，日均销售收入同比增长68.8%。餐饮服务日均销售收入同比增长31.5%。

春节假期，文化艺术服务日均销售收入同比增长86.7%，其中文艺创作与表演服务日均销售收入同比增长1.1倍。体育服务日均销售收入同比增长43.2%，其中体育健身服务、体育场馆服务日均销售收入同比分别增长45.8%、31.2%。

此外，春节假期，长三角地区吸引较多游客，上海、江苏、浙江服务消费日均同比分别增长67.7%、46.8%和45%。受冰雪消费带动，黑龙江住宿、餐饮日均销售收入同比分别增长1.8倍和1.2倍。冬季传统旅游旺地海南旅游游览服务增幅较高，日均同比增长1倍。

（本报记者 鲁元珍 陈晨）