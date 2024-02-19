春节文旅消费成绩亮眼

本报上海2月18日电（记者任鹏、颜维琦）龙年春节期间，在200余项假日文旅臻选活动和“跨年迎新购物季”等一系列主题促消费活动的叠加效应下，上海各个文旅场所接待的游客及各大商圈商场顾客数量大幅上升，消费成绩亮眼。

聚焦“乐游上海过大年——一路繁花 全城寻龙”主题，假日文旅臻选活动主要围绕观文博、看美展、赏好剧、听歌会、来海考、享美育、逛景区、品美食八大板块。据上海旅游大数据监测，2月9日除夕至16日初七的8天里，上海共接待游客1675.95万人次，同比增长约50%。另据上海银联统计测算，上海地区含吃、住、行、游、购、娱等全要素旅游消费交易总金额为191.22亿元。

围绕“龙舞上海 春照商圈”节日营销主题，上海各大商圈、商街、商场优选400余项重点活动。据消费市场大数据实验室（上海）监测，上海线上线下消费金额569亿元。监测35个商圈的线下客流总量2873万人次，比去年农历同期增长11.9%。

豫园商圈是上海的“年味”地标。节日期间，豫园商圈消费人次为34.3万，比去年农历同期增长11.4%。南京路步行街年初一客流倍增，瞬时峰值达到3.1万人，沿街商店提前恢复正常营业时间，节日期间商圈37家企业销售额5.2亿元，比去年农历同期增长14%。

春节期间，消费市场大数据实验室（上海）监测显示，餐饮业消费金额59.3亿元，比去年农历同期增长16.3%。多家老字号涨势喜人，上海老饭店、绿波廊、杏花楼、新雅等14家企业，节日期间销售额3754万元，比去年农历同期增长30.1%，与2019年农历同期基本持平。