新抗生素显著增强抑制耐药菌功效

科技日报北京2月18日电 （记者张佳欣）细菌的抗生素耐药性正在使许多现代药物失效，甚至可能引起全球公共卫生危机。现在，美国哈佛大学研究人员开发的一种新抗生素克服了抗生素耐药性机制。据最新一期《科学》杂志报道，合成化合物克雷霉素（cresomycin）可杀死许多耐药细菌，包括金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌。

研究领导者、哈佛大学化学生物学教授安德鲁·迈尔斯表示，与临床批准的抗生素相比，克雷霉素对许多致病菌的活性抑制显著提高，这些致病菌每年会导致100多万人死亡。

开发克雷霉素的目的是帮助人体战胜超级细菌。哈佛大学团队从林可酰胺的化学结构中获得了灵感。林可酰胺是一类抗生素，其中包括常用的克林霉素。与许多抗生素一样，克林霉素是通过半合成方式制成的，而新化合物完全是人工合成的，并且具有无法通过现有手段获得的化学修饰。

细菌核糖体是控制蛋白质合成的生物分子机器。破坏核糖体功能是许多现有抗生素的标志，但一些细菌已进化出屏蔽机制，阻止传统药物发挥作用。具体而言，细菌可通过表达产生核糖体RNA甲基转移酶的基因，来对核糖体靶向抗生素药物产生抗药性。这些酶将药物成分挡在外面，最终抑制药物活性。

为解决这个问题，研究团队将化合物设计成与其结合靶标非常相似的刚性形状，使其对核糖体有更强的控制力。这种新分子具有与细菌核糖体结合的更强能力。

研究人员表示，抗生素是现代医学的基础。如果没有抗生素，许多医疗程序，如手术、癌症治疗和器官移植都无法进行。研究中的创新还有助于生产其他新药。