云南激发生物医药产业创新活力

作为战略性新兴产业，生物医药产业具有投入大、风险高、周期长的特性。当前，科技创新已成为驱动生物医药产业发展的新引擎。

近年来，云南省持续以创新驱动为引领，以增加优质品种、做强龙头企业、补齐平台短板、提升云药品牌影响力为抓手，加大研发投入力度，加快推进科技成果转化和产业化，实现生物技术药领先发展、现代中药转型发展、仿制药突破发展。

记者2月8日从云南省科技厅了解到，2023年1月至9月，云南省生物医药产业营业收入2060.71亿元，同比增长5.7%，高于全国同期平均水平。

化解投入大、风险高、周期长难题

纵向看，云南生物医药产业多年来在持续成长。但与发达地区相较，还存在着产业结构单一，龙头企业少，研发投入低，品牌培育推广和市场竞争力弱，生物医药支撑服务体系不健全等问题。

问题就是导向。为此，云南省财政厅联合云南省科技厅，参考上海、青岛、厦门、广州、成都、苏州等地的相关政策，在2021年10月出台了财政支持生物医药产业创新发展的若干措施。其中，推行研发后补助政策是一大亮点。

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称沃森生物），是一家集研发、生产、销售于一体的高科技生物制药企业，在以新型疫苗为代表的生物技术药细分领域处于行业领先地位。迄今，沃森生物已上市8个疫苗产品。在国内单体疫苗企业已上市产品数量统计中，沃森生物位居前列。

实施研发后补助政策以来，沃森生物先后申请了5个项目，并获得了云南省科技厅拨付的3400万元财政奖补资金。

“研发后补助政策激励我们进一步完善了自主研发项目管理制度，不断优化管理，开拓市场，为企业经营持续向好带来了动力。”沃森生物总裁姜润生说。他表示，2023年，公司牵头建设云南疫苗实验室，以创新驱动为引领，持续加大研发投入，加快科技成果转化和产业化。

研发后补助政策围绕新药成果转化，企业上台阶和技术创新、公共服务平台建设等方面，引导科研机构和企业加大研发投入，促进科技成果转化和产业化，对产业进行全链条、全方位、深层次支持。

“在药物研发创新方面，按照研发后补助政策，对取得药物临床研究批件或默示许可的药物，按该品种临床前研发费用的20%给予不超过300万元补助经费。”云南省科技厅社会发展科技处副处长李斌介绍。

此外，获得国家新药证书或生产批件的药物，按其临床研发费用的20%给予不超过1000万元补助经费；对通过仿制药一致性评价的药品，前3家通过的企业最高补助不超过300万元；其他通过一致性评价的品种最高不超过100万元；对获得国外临床研究或上市批复或许可的药品，按该品种实际投入研发费用的10%，给予不超过500万元补助经费。

培育壮大一批骨干企业

记者了解到，2023年度云南省生物医药领域科技项目申报指南一经发布，各企业、院所就拿出共计100多项科研成果申报。随后，云南省科技厅就落实了80个财政支持生物医药产业创新发展政策后补助项目，补助金额达1.58亿元。

云南省科技厅厅长王学勤介绍，云南在生物医药产业加强创新引领，对重大产品与项目给予重磅支持。如对中国医学科学院医学生物学研究所“肠道病毒71型（EV71）灭活疫苗国际临床试验与国际注册研究”和沃森生物“13价肺炎球菌多糖结合疫苗摩洛哥上市注册研究”项目分别奖补各800万元。

此外，云南省科技厅还培育壮大了一批生物医药骨干企业。仅2023年，就有40家企业获得了研发后补助资金支持。

成立于1951年的昆药集团股份有限公司（以下简称昆药集团），是国家重点高新技术企业、中国医药工业百强企业。昆药集团在新药研发、创新服务体系建设、完善研发开拓市场等方面，共获得3项研发后补助资金支持，补助金额1356.18万元。

昆药集团研究院综合部主任李正蓉介绍，集团目前正在进行的研发项目有40多个。近5年来，昆药集团的研发投入金额每年都在1亿元以上，2023年投入1.41亿元。她说：“研发后补助政策让我们对今后的新药研发投入更有信心了！”

记者了解到，除了沃森生物、昆药集团，云南省科技厅还对其他省内生物医药企业给予了不同程度的研发后补助政策资金支持。

“通过给予资金支持和政策优惠，相关药企在产业链上下游不断突破创新、强链补链，激发了药企研发创新活力，加快了其核心产品研发上市步伐，提升了市场竞争力。”李斌说。

带动创新主体加大研发投入

创新是生物医药产业的核心竞争力，加大研发投入已成为提高企业自主创新能力的关键路径。这条路径在引入新产品和新工艺、促进新质生产力增长和可持续发展方面发挥着重要作用。

“云南的研发后补助政策，通过分担研发失败的风险和降低研发新技术的成本，促进了企业的研发活动，提高了企业的创新能力。”王学勤说。

较之前的补助方式，研发后补助政策最大的特点就是在事后确认。在达到规定条件后才拨付资金，能够保证科研经费的安全性。研发后补助立项手续更简便，减少了管理成本，更有利于科研目标的实现。

昆药集团、源瑞制药、先施药业等企业负责人都表示，研发后补助政策对企业研发投入有很大的激励作用，降低了企业的资金压力，增强了企业的信心和专注力，提高了研发积极性，让下一年度研发投入预算及科研项目布局更加优化。

昆明积大制药股份有限公司运营总监李家伟也表示，研发后补助政策简化了科技管理部门前期的评审论证和实施过程中的监督检查。而对企业来说，也减少了申请立项、过程汇报、验收等繁杂工作，将人力、物力资源集中投入到实际研发活动当中，极大地提高了研发效率。

据悉，以创新驱动为引领，到2025年，预计云南省将实现生物医药产业营业收入4000亿元至5000亿元，年均增长10%以上。