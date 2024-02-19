全链条治理药品浪费（人民时评）

只有从源头抓起，把反浪费贯穿于药品生产流通全过程，才能形成治理闭环，最大限度压缩浪费滋生的空间

如今，许多家庭习惯储备常用药。然而，由于非理性囤药、备药用药欠科学等原因，药品过期造成的浪费比较常见。一项调查显示，我国约有78.6%的家庭备有小药箱，却有80%以上的家庭没有定期清理药箱的习惯，全国一年因此产生的过期药品约1.5万吨。

药品浪费不仅会加重医保基金和个人药费负担，还容易造成药物滥用、药物污染等安全隐患，必须拿出更坚定的决心、更切实的举措，及时加以遏制。不久前，国家卫生健康委等5部门联合印发《节约药品资源遏制药品浪费的实施方案》，就药品生产、临床用药、药品流通、宣传引导、废弃药品管理等提出了具体工作措施和要求，从药品全生命周期的角度，为遏制浪费提供了政策指引。

厉行节约、反对浪费是我们的优良传统。近年来，许多地方都在积极探索遏制药品浪费的有效办法。比如，浙江宁波市在保障质量安全的前提下，鼓励对部分药品推行拆零销售，从源头减少浪费；上海市升级相关数字化服务平台，组织执业药师等以公益服务方式开展轮值，提供在线药学服务，及时解答市民买药、用药疑问，减少末端浪费。这些举措着眼不同环节，对建立健全遏制药品浪费的制度机制具有启示意义。

也要看到，遏制药品浪费是一个系统工程，涉及生产、销售、使用等多个环节，需要多措并举，形成合力，才能堵住漏洞，不留死角。从生产端看，一些药品包装不够科学，药品剂量远超单个疗程所需；从销售端看，买药品赠药品等促销活动、大处方带来的不合理用药等现象依然存在；从回收处理看，统一且规范的废弃药品收集销毁渠道尚未普遍建立，居民缺少合适的渠道处理用不完的药品。这些因素叠加在一起，增加了治理难度。只有从源头抓起，把反浪费贯穿于药品生产流通全过程，才能形成治理闭环，最大限度压缩浪费滋生的空间。

开展全链条治理，还要从细节入手，做好政策配套，增强可操作性，调动各方面的积极性。比如，推行药品拆零销售，就要统筹考量医药企业、医疗机构、药店和消费者等各方利益和需求，细化相关制度设计。哪些药品能够拆零？如何拆零？如何保障药品质量和患者用药安全？回答好这些问题，才能形成长效机制，产生良好的政策效果。再比如，引导消费者理性购药、科学备药，对于减少浪费至关重要，但这需要细致的用药服务指导。不妨探索一定的激励机制，鼓励社区医疗机构及药店提供药学服务，或让家庭医生在随访时帮助有需要的签约居民整理家庭药箱。当前，药品网络销售驶入快车道，监管难度进一步增加，要做好制度衔接，强化细节管理，不断增强全社会的反浪费意识。

我国是世界工业医药大国，产业链完整，医药产品品种数量、生产能力位居全球前列，但依然要杜绝浪费、提高药物的使用率。这对改善生态环境、更好维护人民健康具有重要意义。强化全链条治理的意识，一个一个环节抓，久久为功，我们一定能更好保障群众合理用药需求，同时最大限度减少浪费。

《 人民日报 》（ 2024年02月19日 05 版）