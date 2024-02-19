银发旅游市场蕴含巨大潜力（金台随笔）

步履不息，旅游拓展着人生的宽度。3年时间，自驾9万公里，走过近300个城市，在年过六旬的萍姐眼中，旅游是发现美好、“一直在路上”的自我疗愈；入冰河漂流探险、坐直升机上雪山，于耄耋之年的江滨而言，旅游是不负人生、“看一看世界的繁华”的洒脱热爱……如今，越来越多老年人更喜欢出游并享受旅行带来的乐趣。

银发旅游越发火热，与养老消费观念愈发多样有关，也得益于我国日益完善的养老服务体系。如今，老年人更加注重养老品质、享受生活乐趣，也拥有更好的健康条件、更强的消费能力。冬日里到温暖如春的南方城市避寒，夏季乘着旅游专列去大山里避暑纳凉……越来越多踏上旅途的银发族，正在撬动着旅游大市场。据中国旅游研究院预测，“十四五”末，我国出游率较高、旅游消费较多的低龄健康老年人将超过1亿人，老年旅游收入有望超过万亿元。

新需求牵引新供给，新消费呼唤新服务。如今，很多老年游客乐于接受新事物，体验新玩法，更加追求旅游品质。过去那种“上车睡觉，下车拍照”的跟团游早已不能满足需求。老年人出游时间灵活、人生阅历丰富，更在意景观价值和文化内涵，看重旅游过程中的情感互动、康养和研学体验，对历史型、观光型、怀旧型旅游更有兴趣，也更重视性价比与舒适度。针对这些特点，更好开发完善高品质旅行产品，安排具有社交属性的活动，提供更加舒适化的体验，才能不断改善银发族的旅游体验。

银发旅游市场蕴含巨大潜力，但安全保障不完善、适老化基础设施不健全、跟团游暗藏消费陷阱等问题仍不同程度存在。推动旅游产品提档升级的同时，还要把短板补起来、服务提上来，营造安全有序、公平透明的老年旅游市场环境。比如，四川广元市开展专项行动，严查“不合理低价游”等侵害老年人权益的违法经营行为；湖南郴州市建成无障碍山岳型景区，游客可通过电梯、爬楼机、轮椅提升机等设施到达山顶。持续净化旅游市场环境，优化适老助老设施，才能让老年人旅游更安心，银发旅游市场活力更充沛。

银发族追寻“诗和远方”，也折射出老年人更注重精神养老的新趋势。目前，我国正处在老龄化快速发展阶段，预计到2025年，60岁及以上老年人口将达到3亿人。日益增大的老年人口规模叠加养老理念新变化，对养老产业发展和老年友好型社会建设提出了新要求。锚定老年人娱乐、健身、文化、学习、社交、康养等领域的多层次需求，发展智慧养老等新业态、培养为老服务专业人才、提升老年文体娱服务质量、扩大老年教育资源供给，老年人的生活将更加充实、美好。

春节期间，不少老年人或与家人相伴，或与朋友相约，到异地感受不一样的“年味儿”，体验旅行过年的“新年俗”。希望更多地方坚持需求导向，提高精细化服务水平，让更多老年人能够畅享“诗和远方”，让银发经济更有活力、更好造福老年群体。

《 人民日报 》（ 2024年02月19日 05 版）