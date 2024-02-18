雨水：脱减外衣莫着急，以免湿寒侵入体

“天街小雨润如酥，草色遥看近却无。”雨水是二十四节气中的第二个节气。雨水有三候：一候獭祭鱼，二候候雁北，三候草木萌动。如果说立春是春的建始，那么雨水就是真正气象学意义上春天的到来。雨水时节是全年寒潮出现较多的时候，天气忽冷忽热，气温的改变容易引起感冒发烧等呼吸系统疾病。温度骤降也会让老年人多有不适，对高血压、心脏病、哮喘病患者更是不利。因此，雨水时节更要注意保暖。

进入“雨水”节气，生活起居方面需要如何调整？是否还应继续“春捂”？人民好医生《个人健康手册（二十四节气·雨水篇）》为您进行解答。

气温变化大 不宜过早减外衣

雨水时节北方阴寒之气未尽，寒潮活动频繁，气温变化大，而人体皮肤腠理已变得相对疏松，对风寒之邪的抵抗力会有所减弱，因而易感邪而致病。一些老年人还会有因气温骤然变化引起血压升高而诱发心脑血管疾病的风险。所以要注重“春捂”，不要过早脱减外衣，以免湿寒之邪侵入人体。

饮食侧重调养脾胃 祛风除湿

雨水节气中，地湿之气渐升，且早晨时有露、霜出现，人体相应阳气浮动，而且伴随雨水增多，一部分人会出现食欲不振、腹泻等症状。所以针对这样的气候特点，要遵循“春夏养阳”的原则，饮食调养应侧重于调养脾胃和祛风除湿，如适量进食山药、大枣、百合、薏米、茯苓、陈皮等健脾除湿之品。

乍暖还寒时节 女性尤其要注意

雨水昭示着气温回升，冰雪融化，万物萌动，这样乍暖还寒的时候，需要谨防寒湿，老人讲“春捂”也是这个时候。寒湿均属阴邪，在这个阳气初升的时节女性尤需注意，《黄帝内经》云：“湿气通于脾”，若湿困脾胃，水湿痰浊便会在体内蓄积停滞致病。容易出现女性消化系统功能障碍，生殖系统炎症如带下病、阴痒或盆腔炎，月经不调等；所以，雨水时节要加强防寒保暖、健脾除湿很重要。

保持乐观心态 别压制肝气

《黄帝内经》云：“百病皆生于气”；历代医家主张：“善医者，必先医其心，而后医其身。” 雨水节气，肝气渐升，尽量别在这个节气打骂孩子，别太过压制肝气的生发。孩子在家长情绪影响下，如果此时心里憋着事，情绪不好，容易影响一年的生长发育。因此，家长在孩子成长过程中应多鼓励，正面教育，使其乐观积极向上。

（本文由中华中医药学会男科分会主任委员、北京中医药大学东直门医院男科研究所所长李海松，广东省中医院珠海医院治未病中心主任成杰辉，第四批全国老中医药专家学术经验继承人、湖北省中医院肝二科主任陆定波进行科学性把关。）

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