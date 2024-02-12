研究显示：高血压和糖尿病综合管理尚有改进空间

科技日报记者 李丽云 实习记者 朱虹 通讯员 衣晓峰 刘廷卓

“为减轻高血压和2型糖尿病给我国医疗体系带来的巨大负担，需要进一步加强和优化现行的基本公共卫生服务，提升高血压和糖尿病在人群中的管理水平，增强居民对基本公卫服务的利用率、依从性和粘性。”2月9日，哈尔滨医科大学公共卫生学院副院长田懋一教授及其团队完成的课题《使用卫生系统常规收集的数据确定中国基层高血压和2型糖尿病管理现况研究》，被国际著名期刊《柳叶刀–区域健康（西太平洋）》在线发表。

我国于2009年从预防为主的角度推出了国家基本公共卫生服务，在重点关注高血压和2型糖尿病的同时，还包括建立基本公共卫生服务档案，向居民提供健康教育、妇幼保健服务、老年人健康管理、预防接种服务等项目。

然而，基本公共卫生服务在我国遇到服务质量参差不齐、居民信任度较低等“瓶颈”难题。为摸清基本公共卫生服务在以上“两病”管理方面的“家底”，对“两病”在基层的防控积累科学依据，田懋一团队在湖北省宜昌市、四川省汶川县、黑龙江省哈尔滨市和佳木斯市等四地开展了一项横断面研究。

研究发现，在四个地区中，从所有卫生数据中汇总的35岁以上诊断患为高血压和2型糖尿病的人数与大型人口流行病学数据估计的总患病人数相比，这一数字仅占总数不到50%，表明当前在“两病”的诊断方面仍有提升的空间。

在这些被确诊的患者中，参加基本公共卫生服务的高血压和2型糖尿病患者比例分别为65.4%和66.1%，并且在这部分患者中，符合规范化管理所占的比例不到70%。

此外，在参加基本公共卫生服务的患者中，接受高血压药物治疗的人数占70.8%，2型糖尿病为82.2%。同时，在这部分接受治疗的患者中，有80.9%的高血压病人和73.9%的2型糖尿病患者的病情得到了有效控制。

田懋一团队呼吁，未来还需继续增强和扩大基层卫生机构在普通人群中高血压和2型糖尿病的筛查，改善居民对由基层卫生机构牵头的基本公共卫生服务的信任度、参与度和依从性，增强居民主动健康的意识，发挥基层卫生机构健康“守门人”作用的同时，加强居民是自己健康的第一责任人的意愿。卫生行政管理机构应当进一步加强基层卫生体系的建设，并拓展和利用各地卫生信息系统的数字化和一体化建设，以支持对人群慢性病管理服务质量的持续监测及动态干预。