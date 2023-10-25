直播预告：加强乳腺癌早筛早诊早治，共筑粉红健康防线

每年10月是“世界乳腺癌防治月”。在我国，乳腺癌发病率增长迅速，危害女性身心健康。早期乳腺癌以治愈为治疗目标，保乳手术作为早期乳腺癌的根治性手术方式，能够在在保证肿瘤完全切除的同时，减少创伤、满足患者对保乳以及乳房重建的需求。因此，乳腺癌的早筛早诊早治显得尤为重要。

10月25日15:00，我们特别邀请到解放军总医院肿瘤医学部副主任、CSCO（中国临床肿瘤学会）副理事长兼秘书长江泽飞教授来到直播间，和大家聊聊常见的乳腺癌问题，助力乳腺癌早诊早治，为女性健康保驾护航。敬请关注。

专家简介：

江泽飞，主任医师，教授，博士生导师。解放军总医院第五医学中心乳腺肿瘤科主任;北京医学会乳腺疾病分会主任委员;中国临床肿瘤学会(CSCO)副理事长、秘书长;中国临床肿瘤学会乳脱癌专委会(CSCO BC)主任委员。

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