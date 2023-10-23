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健康“医”点通

重阳节：6组数字告诉您老年人如何吃出健康

人民网记者 闫妍

2023年10月23日08:59 来源：人民网

10月23日是重阳节。守护好老年人健康，事关全民健康大局。健康的饮食习惯对于老年人来说至关重要。近日，人民网记者采访了天津市第一中心医院营养科主任谭桂军，带您了解老年人如何吃出健康。

设计制作：实习生袁小倩

(责编：罗知之、高雷)




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