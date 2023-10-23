共建共享 慢病防治这样惠及基层——来自2023年中国慢性病防控大会的观察

《中国防治慢性病中长期规划（2017-2025年）》中期评估结果显示，超80%指标已达标；我国成人居民血压、血糖、血脂检测率显著上升……2023年中国慢性病防控大会21日至22日在京举办，大会公布数据显示，我国慢性病防控取得积极进展。

国家慢性病综合防控示范区怎样惠及基层百姓？我国慢性病防控面临哪些挑战？记者就上述话题采访与会专家，并走访基层医疗机构。

慢病防控成效明显 又面临较大挑战

我国重大慢性病过早死亡率从2015年的18.5%下降到2022年的15.2%；累计有2880个县区开展全民健康生活方式行动，覆盖率达97.3%；居民健康素养水平从2012年的8.8%提升至2022年的27.8%……关键数据显示我国慢性病防控能力进一步提升，防控水平进一步改善。

从出台《“健康中国2030”规划纲要》，到实施《健康中国行动（2019-2030年）》；从制定《中国防治慢性病中长期规划（2017-2025年）》，到建设国家慢性病综合防控示范区……国家卫生健康委近年来开展一系列工作，全力推进慢性病防控高质量发展。

“我国慢性病防控取得明显成效，但疾病负担依然较重，发病率和患病率依然较高。”国家疾控局副局长、中国疾控中心主任沈洪兵表示，其中必须注意到人口老龄化这一基本国情要素。

专家预测，“十四五”时期，我国60岁及以上老年人口总量将突破3亿人，占比将超过20%。预计到2035年，60岁及以上老年人口将增加到约4.2亿人，老龄化程度进一步加深。

国家卫生健康委副主任雷海潮在2023年中国慢性病防控大会上发表演讲。新华社记者顾天成 摄

国家卫生健康委副主任雷海潮在大会上表示，“十四五”时期是慢性病防控的重要窗口期。要着力践行以人民为中心的发展理念，推动健康融入所有政策，推进医防融合、防治结合、关口前移，不断强化慢性病防控、管理和服务能力。

促进综合防控 示范区建设惠及基层

77岁的广州市居民何伯伯家住番禺区，已多年患有前列腺增生、原发性高血压等慢性病。他说，自己长期服用药物控制慢性病，但以前部分药物不在社区卫生服务中心的用药清单中，他每隔一段时间就得到大医院排长队取药。

“现在拿药变得方便很多，不用再跑大医院了。”何伯伯说，如今在社区就能通过当地“云药房”在线平台延伸处方，获得大医院配置的相应药物。何伯伯的故事是国家慢性病综合防控示范区建设的缩影。

在福建省三明市，2017年起设立慢性病管理站，为患者实行分级分类、分标分片管理；在江苏省苏州市，全市90%以上的社区卫生服务中心转型升级为市民综合健康管理服务平台，累计建成4个国家级慢性病防控示范区；在湖南省湘潭市，慢病防控被纳入当地医药卫生体制改革，构建“慢病共管、分级防控”的区域一体化服务体系……截至目前，我国累计建成国家慢性病综合防控示范区488个，县区覆盖率超17%。

“示范区有4个建设要点，即政府主导、多部门协作、社区参与、慢性病全程管理。”国家慢性病综合防控示范区管理办公室、中国疾控中心慢病中心主任吴静表示，示范区的建设为基层居民提供了身边优质便捷的慢性病防控环境和服务，显著提升了老百姓获得感和满意度。

采取有效措施 控制危险因素

与会专家认为，慢性病防控工作的重点在于预防，只有有效控制危险因素，加强早期筛查，推进早诊早治，才能提升防控效果。

沈洪兵表示，以肥胖为例，肥胖是带来慢性病风险的重要危险因素。研究显示，1985年至2019年间，我国儿童青少年超重率和肥胖率快速增长。按照目前趋势，如不采取有效措施，预计到2030年，农村地区男童超重和肥胖率将达到60%以上，女童将达到40%以上。

“轻度肥胖儿童可在社区建档管理，中至重度肥胖社区会协助转诊至上级医院。”苏州科技城医院儿科主任医师陆敏介绍，她每周定期前往各基层社区医疗机构坐诊，观察到越来越多的家长重视学生肥胖发展的危险因素，主动在基层进行健康管理。

专家建议，下一步，应围绕健康中国行动，将生活方式干预和危险因素控制作为慢性病防控的优先领域来抓。对标防控目标找准差距，突出肥胖、吸烟、高血压等重点，加大力度，多渠道增加投入，确保慢性病防控效果。