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霜降时节，职场养生牢记6件事

2023年10月24日08:48 来源：人民网

编者按：今天是二十四节气之一的霜降，也是秋季的最后一个节气。霜降之后，昼夜温差愈发增大，水汽凝华于地表和植被，晶莹的霜花悄然现身。对于广大职场人士来说，霜降养生应该注意哪些事项？

(责编：乔业琼、高雷)




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