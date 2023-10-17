如何科学防治秋季呼吸道传染病

秋季是呼吸道传染病的高发季节。近期，儿童支原体肺炎等呼吸道传染病发病率有所上升，如何科学防治呼吸道传染病？国家卫健委日前组织专家回应社会关切。

支原体感染或肺炎有什么症状？首都医科大学附属北京儿童医院呼吸科主任徐保平说，支原体肺炎的主要症状有两个：一是发热，二是咳嗽。其中，咳嗽初起为阵发性干咳，进展中会有咯痰。有人会出现胸痛、咽痛、头痛等症状，少数人甚至出现紫绀、呼吸困难等现象，一定要及时到医院就诊。

如何治疗呢？徐保平介绍，一线治疗药物主要是阿奇霉素、红霉素、克拉霉素等大环内酯类抗生素。抗生素类药物属于处方药，需要在医生的指导下用药。

据专家介绍，支原体肺炎是由肺炎支原体引起的急性肺部感染性疾病。支原体是一种微生物，既不是细菌也不是病毒，它导致的肺炎与新冠病毒的致病方式完全不同。引起肺炎的病原体一般都有季节发病的情况，支原体肺炎近两年尤其是今年在我国一些区域流行，有少数家庭或班级出现聚集发病情况。

支原体肺炎是否会出现“白肺”？徐保平表示，有的支原体肺炎患者肺部影像上显示有一片白色，大多是一个肺叶或一个肺段感染所致，这和医学上所说的“白肺”是两个概念。一般来说，“白肺”是指双肺弥漫性病变，主要发生在重症感染时，其症状和严重程度都与支原体肺炎有所不同。

肺炎支原体主要通过飞沫传播，在咳嗽、打喷嚏和流鼻涕时的分泌物中均会携带病原体。那么，如何预防呼吸道传染病？徐保平提醒，尽量少去人员密集的封闭场所，必须去时可以戴口罩。注意勤洗手，加强锻炼，增强体质。另外，学龄儿童患支原体肺炎后不要带病上学，要注意休息，提升免疫力。

中国中医科学院广安门医院急诊科主任齐文升表示，从成年人临床情况来看，目前该院发热门诊接诊的呼吸道感染性疾病病人症状和往年没有太大区别，数量较夏季略有增加。他从中医的角度指出，秋季气候干燥，病邪容易侵犯肺系，诱发呼吸道疾病，主要表现为口干、咽痛、咳嗽等症状，中医统称为秋燥病。如果发生呼吸道疾病，出现干咳、发热等症状，应及时就诊、服药。

齐文升建议，在饮食上，多吃百合、银耳、白萝卜、藕、梨等润肺防燥的白色食物，少吃辛辣刺激食物；在作息上，早睡早起，不要熬夜，适量运动，不要过度出汗，以免耗气。秋冬气温逐渐下降，老人和儿童尤其要注意保暖防寒。

（本报记者 金振娅）