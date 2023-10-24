PET-CT检查费用为何未纳入医保？国家医保局回应

人民网北京10月24日电 （记者乔业琼）据国家医保局官网消息，国家医保局在对十四届全国人大一次会议第3342号建议的答复中表示，PET-CT等医疗项目检查费用普遍较高，将其纳入国家医保，特别是纳入甲类报销目录尚需充分论证。

按照原劳动和社会保障等部委联合制定的《关于印发城镇职工基本医疗保险诊疗项目管理、医疗服务设施范围和支付标准意见的通知》（劳社部发〔1999〕22号）规定，应用正电子发射断层扫描装置（PET）、电子束CT等大型医疗设备进行的检查、治疗项目，不属于基本医疗保险支付范围。

国家医保局表示，我国基本医疗保险支付管理坚持以人民为中心的发展思想和“保基本”的功能定位，切实保障参保人员合理的治疗需求，既要尽力而为，又要量力而行。考虑到我国仍处于社会主义初级阶段，医保筹资整体水平不高，2022年城乡居民医保的人均筹资水平仅960元，保障能力十分有限，基本医疗保险制度主要立足于为群众提供基本的医疗保障。PET-CT等医疗项目检查费用普遍较高，将其纳入国家医保，特别是纳入甲类报销目录尚需充分论证。

下一步，随着我国经济社会发展，医保、财政等部门将根据医保基金承受能力和临床医疗技术进步情况，适时总结评估、调整完善现有基本医疗保险诊疗项目管理办法，将符合条件的医疗项目按程序纳入医保支付范围，进一步减轻群众医疗费用负担。