10月21日，“2023中国研究型医院高峰论坛”在南京举行。江苏省政协副主席洪慧民，十三届全国政协常委、国家市场监督管理总局原副局长、中国研究型医院学会管理咨询委员会主任委员马正其，中国国际经济交流中心副理事长兼秘书长、河南省原副省长张大卫，江苏省政协科教卫体委主任葛道凯，中国康养医学协同创新联合体主席、北京市原卫生局局长金大鹏，江苏省卫健委副主任鲍军，中国工程院院士、南京医科大学第一附属医院肝脏外科研究所所长、肝胆中心主任王学浩等出席论坛，近2000名来自全国各大医院的负责人、科室主任和临床医学专家参加论坛交流。

洪慧民在致辞中表示，研究型医院不断探索医研融合、创新转化路径，不断推动医疗科技创新发展，不仅为高水平医院提供一条高质量、内涵化、可持续发展道路，也在不同细分领域为国家医药卫生事业发展做出重要贡献。洪慧民希望中国研究型医院学会和江苏省及其他省级研究型医院学会等学术团体共同努力，推动解决“如何更好接入现行公立医院管理评价体系有效实现医研融合、如何更好鼓励临床研究原始创新、如何加快存量成果的转化应用进程、如何提高医疗服务的质量效益”等问题，为医疗卫生事业高质量发展做出新的更大贡献。

中国研究型医院学会会长何振喜在论坛发表《大力加强研究型医院建设，实现高水平医学科技自立自强》主旨报告，指出“研究型医院就是承担难病诊治、医学创新、成果转化职能的高水平医院，加强研究型医院建设是实现高水平医学科技自立自强的必由之路”，提出要“从战略层面明确研究型医院功能定位，从体制层面强化研究型医院资源配置，从机制层面增强研究型医院发展活力”。

清华大学首席研究员、国家药品监督管理局药品审评中心原主任孔繁圃关于“以临床价值为导向的药品审评审批制度改革创新”，中国工程院院士、清华大学附属北京清华长庚医院院长、中国研究型医院学会副会长、肝胆胰外科专业委员会主任委员董家鸿关于“临床驱动型医学研究范式”，四川大学华西医院常务副院长刘伦旭关于“研究型医院创新与转化探索”，南方医科大学南方医院副院长李国新关于“研究型外科建设的思考与实践”，首都医科大学附属北京天坛医院神经外科中心主任、北京市神经外科研究所所长江涛关于“神经肿瘤新疗法研发范式的建立与应用”，中国研究型医院学会血管医学专业委员会主任委员、解放军总医院第一医学中心血管外科主任郭伟关于“创新驱动，引领高质量发展”的系列主旨演讲，围绕“研究型医院．高质量发展”主题，从不同侧面和角度探讨了新时代研究型医院、研究型学科和研究型人才建设发展的理念模式、时代价值、挑战机遇和发展路径。

中国研究型医院学会常务副会长周先志介绍，中国研究型医院高峰论坛是我国研究型医院学术交流盛会，自中国研究型医院学会成立以来每年一届，至今已连续举办11届研究型医院高峰论坛，对推进我国研究型医院建设和提升我国医疗卫生水平发挥积极作用。本届论坛为期两天，除设一个主论坛外，中国研究型医院学会睡眠医学专业委员会、脊柱外科专业委员会、中西医结合心血管病专业委员会、结核病学专业委员会、心力衰竭专业委员会、乳腺专业委员会、消化外科专业委员会、危重医学专业委员会、冲击波医学专业委员会、血栓与止血专业委员会、高血压专业委员会、医工转化与健康产业融合专业委员会、药物评价专业委员会、肌骨及浅表超声专业委员会、医学动物实验专家委员会、移动医疗专业委员会、护理教育专业委员会、护理分会、医院质量管理与评价专业委员会及江苏省研究型医院学会还将举办专题学术会议，旨在全面展示医研融合、创新转化成就经验，促进研究型医院高水平建设，引领带动我国公立医院高质量发展。

论坛开幕式由中国研究型医院副会长刘希华主持。中国研究型医院学会创新转化平台与“政、产、学、研、资、用“等医学科技创新转化要素主体签订多项战略合作协议。飞利浦大中华区副总裁李涛介绍了飞利浦集团的发展战略。中国研究型医院学会副会长王延军、姚军、王明晓、邵凤民、王前，监事长姚春雨，健康界总裁赵红，中国研究型医院学会副秘书长孟祥明、刘义强、郝瑞生、李东、马良、赵炜、史套兴、杨万海、曾永明、连斌等参加了主论坛和专题学术会议。