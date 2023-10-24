北京市创新居家养老实现核心区全覆盖

10月23日，北京市居家养老服务“家年华”活动在日坛公园举办。本次活动以“让专业养老服务走进寻常百姓家”为主题。北京青年报记者从会上了解到，本市创新居家养老服务模式试点落地一年多以来，全市已累计签约居家照护服务超过350单。此外，本市通过“揭榜挂帅”等方式，动员了近30家市场主体参与和复制推广创新居家养老服务模式，目前，参与创新模式的60多个点位已全部通过考评，正陆续挂牌，实现了核心城区所有街道全覆盖，助力专业养老服务走进寻常百姓家。

居家照护服务签约超350单

去年10月，北京市民政局指导北京健康养老集团率先落地北京首个居家养老服务综合示范中心，探索出一套独具特色、管理高效的“五端九化三覆盖”创新运营模式，一方面强化居家养老服务供给，打造覆盖“健、医、养、护、康、终”的全链条、全周期、全要素的居家普惠养老服务供给体系；另一方面，优化需求供给精准匹配，创新推出“北康养e家”智慧居家养老服务平台，为破解大城市居家养老服务难题提供了“北京方案”。

运营一年以来，创新居家养老服务试点工作成果如何？北青报记者从市民政局获悉，截至目前，本市创新试点已累计签约居家照护服务超过350单，相当于在短短一年建成了一家具有300多张床位、实现轻资产低成本运营，提供实体化、专业化养老服务的中型“虚拟养老院”，有效解决了300多个家庭的失能老年人居家照护问题。同时，开展助餐、助医、助洁等为老服务超过2万单，“北康养e家”小程序有效解决了居家老年人照护、助餐、助医等“急难愁盼”的居家养老刚性问题。

推出居家养老服务清单

相关服务也在不断升级、细化。近期，在创新试点实践积累和经验总结的基础上，北京市民政局加强对居家养老服务标准化、规范化建设，指导试点企业根据养老服务的国标、行标、地标，从服务内涵、服务标准、服务人员、服务时长、服务频次等维度，针对落地创新试点以来广受老年人家庭关注和好评的居家养老照护服务，进行系统化升级、精细化管理和标准化限定，推出包含158项服务和标准在内的居家养老服务清单，为全市老年人提供一套更加专业化、精准化、品质化、亲情化的居家养老服务。

市民政局相关负责人表示，今后将支持和鼓励全市居家养老服务市场主体研究制定居家养老服务企业标准，并在此基础上指导形成北京市居家养老照护服务地方标准，整体提升全市居家养老服务水平。

33家既有养老服务驿站升级

本市多元化、多层次的市场化养老服务供给体系正在构建和完善。今年以来，北京市民政局在系统梳理总结创新试点的服务数据和成果经验基础上，通过“揭榜挂帅”等方式，积极动员了近30家市场主体参与和复制推广创新居家养老服务模式，推动既有养老服务驿站转型发展一批、指导各区选址新建一批、引导市场主体合作共建一批，积极稳妥推广创新模式布局。随着养老服务供给侧的精准对接，规模庞大的养老服务市场潜能正在被逐步激活。

在本次活动中，33家由既有养老服务驿站升级的创新模式试点集体亮相，每家均按照西城区广内街道的试点经验做法成立了项目部，实现项目化运作、市场化运营，配备高学历、高素质的一名项目部长、两名首席养老服务管家，实现管理和服务“全覆盖”，响应和反馈“零时差”，破解居家养老服务“找不到、够不着、等不起”的现实困局。

除此之外，为实现创新模式“核心区全覆盖、中心城区整体布局”的工作目标，此前北京市民政局全面推进第一批创新模式“揭榜挂帅”点位评价考核工作，在6个中心城区、57个街道选取了60多个点位参与，目前参与创新模式的60多个点位全部通过考评，正在陆续挂牌，并已经涵盖了核心城区所有街道。未来，更多市场主体提供的专业养老服务将惠及更多居家老年人。

文/本报记者 蒋若静

现场

海淀西三旗首家养老助餐中央厨房试运行

昨日是10月23日，也是中国传统节日重阳节，海淀区西三旗街道首家养老助餐中央厨房试运行。北京青年报记者了解到，西三旗街道以该中央厨房为核心，在辖区内的28个社区全部配备助餐服务网点，以现场选购与网点配送相结合的方式，服务辖区老年群体，提供安全舒心的就餐新方式。

昨日，北青报记者来到海淀区硅谷先锋小区。一座灰色建筑的外墙上，“西三旗街道养老助餐中央厨房”几个大字格外醒目。临近中午，已有不少老年居民端着饭盒来此买饭。荤菜14元/份，包括土豆红烧肉、蒜仔烧鱼块；素菜10元/份，包括番茄炒鸡蛋、香菇炒油菜……家住育新花园社区的居民张大爷听说新开了一家中央厨房，专门赶过来尝鲜。他要了半份荤菜半份素菜，外加一个0.6元的馒头，仅花了12.6元就吃得饱饱的。“这个厨房干净卫生，我们吃的也放心！”

餐厅里摆放了6张餐桌、24把餐椅，可供24名老人同时用餐。居民不仅可以现场点餐，还能提前预订，把午餐送至离家最近的取餐点，甚至可以送餐入户。“工作人员让我关注了曜阳慈汇佳老年餐微信公众号，通过这个公众号，就能提前预订次日的午餐了。”张大爷一边说着，一边拿出手机演示，“你看，10月24日的午餐有香菇蒸滑鸡、鱼香肉丝、蒜蓉快菜，还能选择糖火烧、玉米山药窝头等。付款的时候，可以选择取餐点，我居住的育新花园社区正好是取餐点之一，这样我就能在家门口取餐了，真方便！”

走进后厨，北青报记者看到，主食加工间、副食加工间、备餐间、冷冻库、冷藏库、水产加工间、肉类加工间、洗碗间、蔬菜加工间等一应俱全。据西三旗街道相关负责人介绍，试运行期间，养老助餐中央厨房每餐出餐量可达千余份。为了保障菜品质量，街道专门组建了一支养老助餐服务团队，配备专业营养师、高级厨师、面点师，提供专业化的服务。中央厨房根据老年人的饮食习惯、健康状况以及行动能力，制作符合老年人所需要的餐品，口味相对清淡、少油少盐、软烂适中，兼顾色香味。老年餐采用公益性与市场化相结合的定价方案，不以盈利为目的，确保低于同类餐品的市场价格。

据介绍，海淀区西三旗街道下辖28个社区，共有60岁以上老年人口3.2万余人，占街道总人口的近五分之一。前期对14个社区的1000余名老年人开展调查显示，近90%的老人家庭有养老助餐需求。为此，西三旗街道积极响应居民诉求，选址建设了西三旗街道养老助餐中央厨房，搭建了覆盖全地区的多层次社区养老助餐服务体系，精准服务老人需求。

此外，西三旗街道还建成并运营了一家养老院、三家照料中心、五处养老驿站及两处驿站辐射点，持续提升“银发+”幸福养老环境。文/本报记者 王斌

摄影/本报记者 袁艺