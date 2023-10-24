市场监管总局：构建适老家电国家标准体系

老年人的生活离不开家用电器，家用电器的适老化改造意义重大。市场监管总局23日发布消息称，近年来，该局积极发挥标准引领作用，适应“银发”需求，强化适老化改造标准供给，制定并发布《适用于老年人的家用电器 通用技术要求》《用于老年人生活辅助的智能家电系统 架构模型》《用于老年人生活辅助的智能家电系统 通用安全要求》等适老化家电国家标准，基本构建了适老家电产品及系统的国家标准体系的基础架构。

据介绍，在通用技术要求方面，国家标准规定了器具的发热、非正常工作、稳定性、电源连接和外部软线等电器安全与安全操作要求，及控制键、门、盖、抽屉、手柄、信息呈现等易用性要求。在架构模型方面，国家标准以老年人用户多样性和所需辅助水平等级为基础，提出辅助老年人生活的智能系统架构三维模型，并给出“具有药品存储和提醒功能的智能冰箱系统”“具有跌倒探测和告警功能的智能热水器系统”“基于智能电视的语音辅助系统”等具体用例。在通用安全方面，国家标准规定了针对老年人的智能系统安全要求，提出了风险管理的基本思路。根据老年人的生理和认知特征，强调易操作、容错性等人机交互方面的要求，有效保障老年人使用产品和系统时的安全性。

适老家电产品和居家养老生活辅助的智能家电系统等标准的实施，为我国适老产品的开发提供了方向和依据。市场监管总局表示，将引导企业依据标准中提出的安全、易用、无障碍等理念和要求，提升现有产品的通用性、兼容性水平，开发更安全、易操作、更适用于老年人消费群体使用的产品，满足老年人群体需求。