为患者“拼一次”（平行病历）

图为海涌（右二）正在进行术中操作。

北京朝阳医院供图

不久前一个下午，一个瘦小驼背的年轻小伙子和一个面色黝黑的老妇人，拎着一包被褥和几个装满行李的塑料袋，来到北京朝阳医院骨科诊室。

接诊医生像往常一样，查看了患者的入院手续、病史资料，询问既往史等。老妇人是患者的母亲，方言比较严重，话也比较少，基本都是用点头或摇头作象征性回应。小伙子佝偻着身子，尽力抬着头说道：“我是一名先天性脊柱侧弯患者，先前在朝阳医院做过胸腰部的矫形手术，手术效果非常好。但是头还是抬不起来，这次想再做一次颈胸部的矫形，想再拼一次。”

原来，这是一位准备接受第二次侧弯矫形手术的患者。从小在山区长大，先天的脊柱侧弯让他成为村子里的嘲笑对象，每天佝偻着的不仅是他的躯体，他的理想和希望也被现实重重地压在地上。因为身体的不足，他无法正常地上学，找不到一份糊口的工作，生命中的另一半也迟迟未出现。“我想改变，我要改变。”小伙子尽力仰着头，坚定地对医生说。

改变并不简单。术前的检查结果和规划都表明这次手术风险极大，矫形效果也可能达不到完美，要不要为他“拼一次”？

术前一天，骨科副主任、主任医师刘玉增查房时，关心地向患者嘱咐道：“小伙子，术前谈话都交代得很清楚了，我们会尽全力为你矫形，但是手术风险和预期效果需要你自己想好，做与不做好好考虑考虑，再做决定吧。”

小伙子的母亲脸上又泛起了犹豫的神情，焦急地用方言不停询问着手术费用、风险等问题。小伙子坚定地说道：“我做！我一定要拼一下，我要重新抬起头来。”生命的不屈和希望的力量在他身上绽放出来，感染了为他提供服务的医护人员。

虽然这是一场极其艰难的挑战，但是，在骨科主任海涌教授精湛的手术操作和脊柱团队的密切配合下，经过几个小时的“奋战”，手术顺利结束。脊柱的矫形效果让人非常满意，小伙子终于能“昂首挺胸”了。

术后，母子二人的紧张情绪明显得到缓解，脸上也露出了笑容，对术后的查体与检查也十分配合，情绪显而易见地开朗起来。小伙子经常和来看望他的住院医生聊起家乡，聊到他想继续上学，找到一份稳定的工作，结婚生子过上正常人的生活。

对于医务工作者来说，看到侧弯患者，第一反应是同情，常以对待弱者的心态对待他们，认为他们应该受人帮助、在无法实现改变的时候向现实妥协。但是，这位小伙子“想再拼一次”的坚强与乐观，对医护人员来说是一种精神上的鼓舞。最终，医患同心，战胜了疾病，实现了一场爱的双向奔赴。