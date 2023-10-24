养狗须防“四过度”（新视野）

纵然有着20年工龄，四川大学华西医院的外科医生朱育春，还是受到了巨大的震撼。

近日，四川崇州某小区，一名2岁女童被烈犬扑倒撕咬，受伤严重。女童送医后，朱育春参与救治后，在朋友圈发了一番感慨：“2岁娃娃如此娇嫩的皮肤上，多达20多处的撕咬伤，最长的有8厘米，真是让我这个两个娃的老爹，不忍直视。”

对于这样的伤情，朱育春表示，因为狗咬伤是特殊伤口，所以不能一期缝合。而大面积地暴露皮肤裂伤的创面，有可能带来致命的水源电解质紊乱，以及营养和蛋白的流失。所幸小孩的生命体征比较平稳，各项指标并没有出现严重的危急值。

医疗救治中再怎么“所幸”，也无法改变孩子受到重创、生活受到严重影响的事实。梳理新闻可以发现，除了崇州这件事，近年来，因为不文明养犬导致的“狗伤人”悲剧，时有发生。而这些情况绝大部分本可以避免，狗本可以不伤人。如何避免？一句话，养犬要办证，遛狗要牵绳。

如此简单的道理，为何屡屡被忽视？从主观上看，有四种养狗的认识误区，简称“四过度”，需要破除。

对狗过度自信——“我家狗很乖的，从来不咬人。”事实上，只要无人看管，这狗就是一头猛兽，攻击性不可忽视。陌生人在它眼里，就是蛋白质的来源。对主人，狗自然是忠诚的，但对其他人，即便是主人的家人，狗都是一种潜在的威胁。

给狗过度自由——“在人少的地方，让它‘放飞自我’。”有些大型犬，即便主人跟着，即便绑着牵引绳，都不安全。有人形容，遛大型犬，相当于带了一把武器出门。如果狗主人力量较小，如果牵引绳力度不够、质量不好、长度过长，狗随时可能脱离控制。

遛狗过度自私——“没事没事，它跟你玩儿呢。”有的养狗人士，放任自己的狗去撒欢儿，看着自己的狗和小区里的孩子追逐打闹，也不管。有动物保护人士做过科普，狗是欺软怕硬的，比自己个头大的人，往往不敢咬，但小孩子就难说了。

养狗过度自欺——“别怕，它摇尾巴呢，是想跟你玩。”很多人觉得，狗摇尾巴是讨好，没有恶意，是想亲近人、想亲近孩子。有资深养狗人士指出，摇尾巴确实可能是示好，但也有很多狗在咬人之前，也是摇尾巴的。这跟赌大小有什么区别？

综上所述，养狗不是一件轻松的事儿，不是天天给它吃的喝的就完了，必须尽到公共责任，加深对狗脾性的认识，提升养狗的安全意识。如果真爱自己的狗，那就要做到这些，不然就有可能害人害己。