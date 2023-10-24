推动构建人类卫生健康共同体（国际论坛）

在10月24日世界脊髓灰质炎日到来之际，签署援巴基斯坦脊髓灰质炎疫苗项目立项换文写入第三届“一带一路”国际合作高峰论坛务实合作项目清单，表明中国携手各方根除脊髓灰质炎、推动构建人类卫生健康共同体的决心。

在我们的孩提时代，脊髓灰质炎是令人胆战心惊的疾病。脊髓灰质炎疫苗的出现使病例大幅下降。但直到上世纪80年代末，病毒仍在125个国家肆虐，每天有上千名儿童因脊髓灰质炎侵袭而罹患残疾。

过去30多年来，人类在根除脊髓灰质炎方面取得了巨大成就，展现了合作的力量。1988年，世界卫生大会通过决议，成立消灭脊髓灰质炎领域最大的公私合作伙伴关系和最具代表性的多边机制——全球消灭脊髓灰质炎行动倡议（GPEI）。此后，世界卫生组织、比尔及梅琳达·盖茨基金会等GPEI的6个核心伙伴与各国政府密切合作，扩大了对脊髓灰质炎的监测范围，提高了脆弱社区的疫苗可及性，并将接种纳入各国的免疫规划。迄今，全球脊髓灰质炎病例下降了99.9%。我们有幸参与并见证了这一历史进程，深知每一步的艰辛与不易。

如今，全球野生脊髓灰质炎病毒仅在阿富汗和巴基斯坦两个国家流行，今年新增病例不足10例。然而，病毒无国界。只要野生脊髓灰质炎病毒还存在，整个世界就可能处于危险之中。每年全球仍有4.5亿儿童需接种脊髓灰质炎疫苗，消耗了各国大量宝贵的医疗资源。

根除脊髓灰质炎关乎人类的整体命运，是推动构建人类卫生健康共同体的重要一步。世界距离根除脊髓灰质炎的目标从未如此接近，但机会之窗正在逐渐关闭。过去几年，受新冠疫情、气候变化导致的自然灾害以及地区冲突等造成的影响，疫苗接种率大幅下降，病例数量有所抬头。如不一鼓作气加以根除，脊髓灰质炎病毒可能会卷土重来。

面对挑战，GPEI领导全球伙伴达成共识，制定了《2022—2026年消灭脊灰战略：履行承诺》，描绘了实现目标的路线图。中国可以为实现有关目标作出重要贡献。阻断脊髓灰质炎病毒在阿富汗和巴基斯坦的传播，需要包括中国在内的各国政府、GPEI等全球伙伴采取紧急应对措施。中国多次强调与阿富汗开展医疗领域合作的重要性，并将为巴基斯坦提供脊髓灰质炎疫苗援助。这些举措有助于全球尽快实现消灭脊髓灰质炎的目标。

持续支持GPEI增强脊髓灰质炎实验室网络的覆盖和监测能力是遏制疫情的关键，中国可以为全球加强科学监测、及时发现和应对疫情作出贡献。上世纪90年代初，在世卫组织等全球伙伴的支持下，中国建立了国家脊髓灰质炎实验室网络。经过多年建设，该网络持续高水平运行，具备对疾病暴发做出即刻响应的能力。中国通过与世卫组织的合作，在GPEI的全球监测网络中发挥着重要作用。

中国可以在脊髓灰质炎疫苗和工具的研发生产领域发挥优势。中国研发和生产的3款减毒活疫苗和灭活疫苗产品已通过世卫组织的预认证，为填补全球供应缺口和丰富疫苗市场的选择作出了重要贡献。最近，中国疫苗企业在开发新一代脊髓灰质炎疫苗方面取得了突破性进展。在疾病快速检测和诊断工具的创新上，中国也有独特优势。这些都为全球加速消灭脊髓灰质炎带来了希望。

世界从未如此接近消灭脊髓灰质炎的目标，未来几年正是关键时刻。包括中国在内的全球伙伴的积极行动，将会加速人类改写历史的进程，让脊髓灰质炎成为继天花之后从地球上消失的第二种人类传染病。

（作者分别为世界卫生组织荣誉总干事、清华大学万科公共卫生与健康学院院长，比尔及梅琳达·盖茨基金会全球发展项目总裁、全球消灭脊髓灰质炎行动监管理事会主席）

《 人民日报 》（ 2023年10月24日 18 版）