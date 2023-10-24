缩短候诊时间 减少来回跑腿

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缩短群众排队时间，优化患者就诊流程，远程享受优质医疗……最近，贵州省开展专项行动，接续解决群众看病就医的急难愁盼问题，让老百姓享受高质量、有温度的医疗服务，切实提升居民就医获得感。

点击屏幕，预约挂号，选择科室，成功取号。在贵州医科大学附属医院，61岁的陈国华仅花两分钟，成功在智能自助机预约挂号，没出半个小时完成就诊。

快捷、高效的就医体验令陈国华满意，候诊时间明显缩短。“要是不会操作，旁边还有志愿者。”

贵州把改善患者就医感受作为提升医疗服务切入点，研究制定《贵州省改善就医感受提升患者体验主题活动实施方案（2023—2025年）》，开展专项行动，明确提出诊前、门诊、急救、住院、诊后、支撑6个环节的重点任务、27条措施，接续解决群众看病就医的急难愁盼问题，提升居民就医获得感。

“排长队的本质还是看病难。作为卫生健康管理部门，要聚焦群众的急难愁盼，持续在为患者办实事上下足功夫，大力整治看病排长队，有效缓解看病难。”贵州省卫生健康委员会主任孙发表示。

升级自助医疗

节约排队时间

门诊是医院的窗口。位于贵阳市云岩区的贵州医科大学附属医院，最初是按日均2000人次设计门诊，如今这项数据是之前的近5倍，更无可供腾挪的物理空间。但环顾门诊大厅，面对庞大人流，记者并未见到人员拥挤、长队排起等现象，而是人群分流、秩序井然。

“一到六楼，配有78台智能自助机，极大缓解窗口压力，充分节约排队时间。”医院门诊部副主任谭鑫说。

打造一站式高效就医服务，让患者就医告别排长队，这是贵州医科大学附属医院智慧医疗建设的重要内容。2013年，医院在省内率先投入第一批、共计27台自助服务机。虽不具备报告查询、自助缴费等功能，但仅凭登记、挂号等服务，就大大节省了群众的时间。

2016年11月，新型自助机投入使用，新增自助预约、信息查询等服务。前不久，屏幕更大、体积更小、功能更全、界面更优的智能自助机完成升级，可提供预约、挂号、缴费等一系列自助服务，实现诊前、诊中和诊后全覆盖。

“门诊每层都有人工挂号收费窗口，现在开通多渠道分时段预约，窗口从48个缩减到8个，重点服务老年人等特殊人群，40名医务人员被解放出来。”谭鑫说，医院还增加周末专家门诊数量，增设麻醉、影像、临床药学、疑难病等门诊，分流就诊患者，缓解排长队问题。

针对影像科等热门检查，贵州医科大学附属医院实行“人停机不停”排班，要求超声中心日日清，所有检查周末全部开放。依托信息化建设，检查报告获取实现自助机打印胶片，手机端看云胶片，省去重复排队。

开通诊间支付

优化就诊流程

看病就医，缴费方式日趋多样，甚至把移动支付搬进医生诊室，开通诊间支付。在贵州，从省级到县级医疗机构，类似缴费方式逐渐普及。

此次去医院，陈国华挂的是消化内科。一番交流与检查后，医生开具电子病历下达诊疗医嘱。陈国华刚准备出门缴费拿药，医生立马叫住他，示意他电脑旁的诊间支付扫码盒。

这是一种线上支付平台，用陈国华的话说，跟超市的快捷支付没啥两样。他掏出手机，在护士帮助下调出电子医保凭证，朝下对着小屏一停顿，只听见“嘀”的一声，104元支付完成。“直接刷医保，医生还给挂上复诊的号，一周后直接来，实在省事儿。”

走出诊室，陈国华直奔药房，原以为要排队取药，结果药品已提前备好，老人笑言省去这么多环节，倒有些不习惯。

过去“人等药”，现在“药等人”，关键是数据多跑路，患者少跑腿。为加速完成诊间支付项目，贵州医科大学附属医院还同多家金融机构合作。“贵州银行去年开始参与诊间支付项目，目前已覆盖20个诊室。除了门诊便捷支付，我们还参与推出住院部的‘腕带付’，以多渠道线上支付技术推动智慧医疗建设。”贵州银行北京路支行行长程果说。

在遵义市务川仡佬族苗族自治县人民医院，通过设置诊间支付平台，实现诊区支付、医保结算和报销一键完成，缴费窗口平均等候时长由之前的20分钟缩短到5分钟以内，有效缓解排长队。

“医院以急诊科为平台，整合妇产科、新生儿科、超声科等优势医疗资源，优化急诊急救流程，建成胸痛中心、卒中中心、创伤中心等，急诊急救服务能力得到显著提升。”务川县人民医院院长郭振宇介绍，急救服务体系还向基层延伸，实现乡镇卫生院首诊，县人民医院确诊并一键启动急救中心救治流程，形成患者转诊在途中、绿色通道开放在同时、手术救治团队即就位的急诊急救工作状态。目前医院急救出车时间缩短到3分钟内，救治人次年增长1570人。

探索远程问诊

推动分级诊疗

“早上在卫生院看病，中午直接住进县医院病房，还联系上省人民医院专家号，经过几天远程诊疗，睡觉也不咳了，胸口也不闷了，家人都没想到，在村里看病竟有这般效果。”何开莲是黔南布依族苗族自治州龙里县龙山镇草原社区居民，几天前因胸闷、咳嗽等症状，在社区卫生院借助AI问诊，一键拨通龙里县人民医院呼吸科，医生诊疗后，经绿色通道转入上级医院住进重症监护室。

当天下午，经过一系列详细检查，何开莲被确诊患有慢阻肺、脑梗塞、高血压等多种疾病，通过远程会诊连线贵州省人民医院呼吸科，得到专家精准诊疗。5天之后，她的病情逐渐好转并准备出院。

“以前到县城看病，让她一个人去不放心，但陪着一起去，交通、吃住、误工等费用算下来，林林总总也要600元，要是到市州甚至贵阳，开销只会更多，时间只会更长。”何开莲的侄子为这次看病算了一笔账，在家门口治疗，直接省了额外花销，节省时间不说，看病的质量还有保障，以后在村里看病既方便又可靠。

这样的实例在龙里已成常态。得益于远程医疗协作系统，在解决挂号问题的同时，还能一键拨通实现远程门诊、远程急救指导、远程查房、远程案例解析、远程业务培训、远程手术示教等远程协作，让患者少跑路、少排队、少花钱，享受优质医疗资源。

“2015年，龙里县开展数字化医疗探索，借助大数据和体制机制协同创新，率先破解省、州、县、镇、村五级医疗数据互联互通、互信互认难题，建起五级远程医疗协作系统，将分级诊疗向纵深推进，推动从根上缓解群众排长队、看病难。”龙里县卫生健康局局长罗显琴说。

在黔东南苗族侗族自治州从江县人民医院，新建成的一站式服务中心正式投入使用，不仅医保政策咨询、慢性病咨询、打印发票等便捷服务一站通办，还有导诊人员为年迈患者提供现场预约挂号等贴心服务。

“从江少数民族人口占95%，医院将导诊台设为‘双语导诊’，方便引导少数民族患者挂号、取药，改善就医体验。”从江县人民医院院长宋大龙说，医院还设立“党员先锋岗”“志愿服务岗”，充实导诊力量，同时加强引导服务、沟通技巧培训，优化指示标识，提高导诊运行效率，减少患者排队等候时间。

“经过这段时间的探索和努力，我们有力整治排长队现象，有效缓解看病难问题，但让老百姓享受高质量、有温度的医疗服务，永远在路上，我们将用问题倒逼改革，全力解决好老百姓的急难愁盼问题。”贵州医科大学附属医院党委书记李海洋说。

《 人民日报 》（ 2023年10月24日 17 版）