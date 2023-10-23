霜降进补：首选这9种食物，冬天抗寒有基础！

霜降，含有天气渐冷、初霜出现的意思，是秋季的最后一个节气，预示着天气进一步变冷，早晚气温变化增大。而人体亦会顺应天地阴阳二气的变化，阳气逐渐收敛潜藏，以顺应秋收之性，为冬天的潜藏做好准备。

深秋五行属金，在人体五脏属肺。霜降时节进补要以“润燥、固表、益气”为主，注意少食凉食，饮食宜清淡、爽口，多食新鲜水果和蔬菜。为什么说“补冬不如补霜降”？霜降时节可以适当多吃哪些食物？人民好医生《个人健康手册（二十四节气·霜降篇）》为您解答。

柿子

在我国的一些地方，霜降时节要吃红柿子，可以御寒保暖，同时还能补筋骨。柿子一般是在霜降前后完全成熟，这时候的柿子皮薄、肉鲜、味美，营养价值高，其所含维生素和糖分比一般水果高1-2倍左右。

白萝卜

民间自古就流传着“冬吃萝卜夏吃姜，不劳医生开处方”之谚语，现代也有人称萝卜为“土人参”。白萝卜还有增进食欲、帮助消化、止咳化痰、除燥生津的作用。

山药

山药虽然貌不惊人，但营养丰富，除含有多种维生素和矿物质外，还含有淀粉酶、多酚氧化酶等多种有益成分，能促进消化、改善胃肠功能，具有健脾养胃助消化的功效。

莲藕

莲藕既可生用也可熟食，生用可清热、凉血、散瘀，熟用有健脾开胃、益血生肌的功效。

南瓜

南瓜富含胡萝卜素，它在人体中会转化成维生素A，而维生素A有保护呼吸道和上呼吸道黏膜的作用。

栗子

很多人总觉身体懒洋洋，睡不醒，可能是伤着脾胃了，这时应选择补肾强筋、健脾养胃的食物。比如素有“千果之王”美誉的栗子，可煮粥、也可蒸制栗子糕。

梨

中医认为梨具有生津润燥、清热化痰的作用。生吃生津解渴，熟吃润肺止咳。

鸭肉

鸭肉壮嫩肥美，营养丰富，能及时补充人体必需的蛋白质、维生素和矿物质。同时其性寒凉，特别适合体热上火者食用，所以秋季润燥首选吃鸭。

牛肉

牛肉蛋白质含量高，脂肪含量低，凡身体虚弱者，吃牛肉最为相宜。但牛肉的肌肉纤维较粗糙不易消化，故老人、幼儿及消化力弱的人不宜多吃。

中医强调，霜降进补，调养脾胃是关键。只有脾胃的消化和运化功能足够强，进补的好东西才能真正被人体吸收和利用，否则“虚不受补”，甚至还会引发其他健康问题。此外，霜降过后，气温下降明显，因此要注意避风寒，特别要注意头颈部、腰腹及膝关节的保暖。同时配合适当的锻炼，增加抗寒能力。

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