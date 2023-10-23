让生活服务类平台更清朗

朱慧卿作（新华社发）

中国生活服务类平台发展迅速，不断推出新产品新服务，为百姓日常生活提供了很大便利。为加强生活服务类平台信息内容生态治理，中央网信办近日部署开展“清朗·生活服务类平台信息内容整治”专项行动。

信息内容乱象时有发生

生活服务类平台，连接的是人与服务，其主要功能包括提供出行旅游、配送、家政、租房买房、子女教育等服务。谈到生活服务类平台，许多网友用“方便”“快捷”等词来形容。“一键下单，送菜到家。”北京的刘森说，生活服务类平台的发展让生活更便捷舒适，足不出户就能买菜、买药。

生活服务类平台已深度融入中国百姓的日常生活。中国互联网络信息中心近日发布的第52次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至今年6月，网约车、在线旅行预订的用户规模较去年12月分别增长3492万人、3091万人，增长率分别为8%、7.3%，成为用户规模增长最快的两类应用。

与此同时，生活服务类平台中存在的乱象也值得警惕。部分平台内容审核把关能力不够强，在流量和利益推动下产生了一些信息内容问题。比如，不少人到陌生城市品尝当地特色美食前，会通过生活服务类平台上的店铺评价和信誉评分进行筛选。然而，部分“刷单炒信”正让消费者依赖的一些渠道变得不那么可靠。

国家市场监督管理总局曝光了多起在生活服务类平台上组织人员进行“刷单炒信”的不正当竞争行为。据了解，当事人根据平台入驻商家打造所谓“网红店”的需求，招募大量平台“大V”到店付费用餐。“大V”在用餐后，编造好评“作业”发布并予以高分点评。当事人对“大V”的“作业”审核后，将餐费予以返还。当事人通过此类方式在平台内提高了相关商家的星级并大量增加优质评价，通过内容和流量双重造假，帮助商家欺骗误导相关用户。

除了通过虚假信息误导消费者，部分生活服务类平台中的不良信息也要引起注意。比如有的平台商家以休闲娱乐、陪玩交友、旅游搭子、上门按摩等名义，发布低俗图文、视频信息，诱导网友私聊并推介线下色情服务。有的电商平台店铺及个人账号通过黑话暗语、谐音词、伪装成正常商品等形式，发布色情低俗动漫、视频、小说、游戏以及其他违法违规商品信息。还有平台借“皇历”“星座”等名义宣扬“命理风水”“运势皇历”等迷信内容，提供塔罗、年运婚运、灵签占卜等付费算命问答服务。

维护网民切身利益

专家认为，生活服务类平台一头连着商家，一头连着消费者，加强此类平台信息内容生态治理，是积极回应社会关切、维护网民切身利益的具体行动，也是推动平台持续健康发展的内在要求，相关部门应加大整治力度，提升治理效能。

据了解，“清朗·生活服务类平台信息内容整治”专项行动聚焦一些突出问题，比如为线下违法活动引流、搜索环节呈现违法信息、发布违规营销信息、组织操纵刷分控评、推荐低俗不良信息、传播网络迷信信息、散布炫富拜金和暴饮暴食等不良导向信息等。

中央网信办相关负责人表示，要抓重点平台，针对团购评价、婚恋交友、搜索引擎、影视点评、天气日历、旅游出行、网络购物、地图导航、本地生活、运动健康、实用工具等生活服务类平台，压实主体责任，规范信息内容发布；要抓重点环节，紧盯跟帖评论、信息流推荐、直播、短视频、榜单弹窗、高风险产品等，排查风险漏洞，补齐短板弱项。

整治生活服务平台信息内容乱象不是单一环节，今年有关部门还围绕新情况新问题以及制约治理成效的难点，开展一系列专项整治工作，包括整治“自媒体”乱象、打击网络水军操纵信息内容、规范重点流量环节网络传播秩序、优化营商网络环境、保护企业合法权益、整治暑期未成年人网络环境、整治网络戾气等。

业内人士认为，每一次整治行动瞄准的都是人们反映强烈的现实难题，打击的是网络乱象中的深层次矛盾。净网绝非一朝一夕，清朗靠的也不是一招一式。推动形成良好网络生态，必须一抓到底、标本兼治。