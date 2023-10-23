返乡华侨探索都市露营新模式

秋景引闲步，山游不知疲。金秋时节，出游拥抱大自然的人越来越多，露营小分队也逐渐活跃起来。

2020年，在欧洲旅居多年的王冰看好家乡发展，回到浙江省宁波市筹划帐篷营地创业项目。第一个露营项目落户宁波九龙湖、第二个项目位于宁波江北区宁波甬江TOD体育公园……王冰在都市露营领域的创业项目不断落地。

打造便捷露营地

“没想到，坐地铁就能到露营地，太方便了。”10月5日，宁波市民张晓倩从宁波地铁大通桥站出站，拐了个弯，就抵达了宁波甬江TOD体育公园内的珞桐艺术露营地。

“这里真不错，交通方便，出门玩也不用早起，非常适合我们这种‘懒人’。”张晓倩很快找到了好友预订的天幕帐篷。

“TOD体育公园主打零距离城市露营，露营的工具成本、时间成本、出行成本大大降低。”王冰一心想在城市地铁口打造一个集艺术、文化、聚会为一体的露营地。“相比之下，九龙湖的露营地远离市区，山水秀美。两个项目各有特色。”他说。

加入艺术元素

“江北是文旅产业集聚地，适合文旅公司发展。”经过调整后，王冰将公司搬迁至江北区。位于江北区宁波甬江TOD体育公园的露营地是王冰的得意之作。王冰说：“露营基地要有活力和特色，关键是加入文化和艺术元素。”

走进该露营地，由当代青年雕塑家杨晨设计的巨型彩虹兔映入眼帘，十几个大小不一的天幕错落分布，宛如一座天幕群岛。

西北角的“天峻村”，由6间风格迥异的马车帐篷组成，全部配有空调；“燕赵阁”木屋咖啡厅则是致敬全木结构的保国寺；“莲花厅”的气膜接待大厅，顶部灯光模拟莲花灯，入夜盛开……

承载“诗和远方”

“这里非常适合轻装而来、‘偷得浮生半日闲’的都市人。”王冰表示，除节假日和周末，露营地平时免费开放，市民可以自由进出，随意拍照。

自今年5月开始运营以来，该营地已承接不少企业团建、学生聚会等活动，目前还在洽谈3场订婚宴。

“我想在入口处搭一个时光长廊，贴上我们两个从小到大的照片，还有我们和亲朋好友的合照，一路延伸到舞台。”当地市民赵小姐说。一直向往草坪婚礼的她，希望订婚宴在贴近自然的地方举行，因此将订婚宴定在露营地。“这里有不同风格的帐篷、咖啡厅等，很适合拍照。”她说。

王冰说，这些都市露营创业项目承载了自己的“诗和远方”，他也希望都市人能在这里找到惬意时刻。

（据中新社电）