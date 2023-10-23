公立医院各项改革举措正积极推进

本报北京10月22日电 （记者白剑峰）国家卫生健康委近日召开新闻发布会，介绍公立医院改革与高质量发展有关情况。近年来，我国全力推动公立医院改革与高质量发展，各项改革举措正在积极推进，人民群众看病就医的急难愁盼问题持续改善。

国家卫生健康委体改司副司长薛海宁说，公立医院是我国医疗服务体系的主体。我国大力推进国家医学中心、国家和省级区域医疗中心的建设，通过专家支援、技术平移、同质化管理等举措，填补地方在肿瘤、儿科等重点疾病和重点专科方面的短板和弱项，群众跨省份跨区域就医的难题正在逐步缓解。

提高基层的医疗卫生服务能力。有序地推动城市医疗集团和县域医共体的建设，加快实施“千县工程”，开展家庭医生签约服务，让群众在家门口就能够获得适宜的优质的医疗卫生服务。

通过远程医疗，包括建设互联网医院、提供线上诊疗服务等方式，把优质的医疗服务送到群众身边。同时，推进医学科技创新，促进成果转化，提升群众看病就医的获得感。

以降药价为突破口，深化“三医”协同发展和治理。近年来，国家组织和开展了药品集中带量采购、医保药品的谈判议价等，大幅度降低了药品和耗材的价格，减轻了群众的医疗费用负担，促进了医疗服务价格的动态调整、医保支付方式改革、医务人员薪酬制度改革等，推动公立医院建立公益性为导向的运行新机制。

加强多层次的医疗保障体系建设，逐步提高医保的保障水平。2020年到2022年职工医保和城乡居民医保住院费用政策范围内报销比例，分别提高了5个百分点左右。

加强医院的精细化管理，推动临床业务管理和经济管理的深度融合，实施临床路径管理，促进药品耗材的合理使用，开展同级检查检验结果互认等，节约患者的医疗费用。

下一步，我国将完善国家区域医疗中心的体制机制，切实落实对区域医疗中心的改革政策，把国家区域医疗中心建成“医改试验田”，确保优质医疗资源引得进、留得住、用得好。完善紧密型城市医疗集团和县域医共体运行机制。积极稳妥推进人员、医疗业务、运营管理、信息等方面的一体化管理，推进医保总额付费、结余留用、超出合理分担的支付机制，确保大医院放得下、基层接得住、群众看得好病。同时，完善公益性为导向的公立医院运行机制，因地制宜地推广三明医改经验，动态调整医疗服务价格，特别是优先调整涉及治疗、护理、手术等体现技术劳务价值的价格项目。健全完善复合式医保支付方式，发挥医保支付对医疗服务行为的激励约束作用，支持公立医院通过提升技术服务获得合理收入。

《 人民日报 》（ 2023年10月23日 14 版）