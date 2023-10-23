拳拳敬老心 暖暖夕阳红（暖闻热评）

【事件】00后张亦心到养老机构参观后改变了职业规划，选择了养老服务与管理专业；90后护理员邢鸿志入职社会福利院后，主动要求到工作强度更大的失能失智老人护理区工作；80后全国技术能手倪燕，凭着精细的护理服务，在全国养老护理职业技能大赛中获得一等奖，并已开始“带徒弟”……近年来，越来越多年轻人的加入，为养老行业不断注入新的活力。

【点评】

“干我们这行，要有耐心，有恒心，能吃苦。”这是一位养老行业年轻人的从业感受。一个个故事传递动人的温情，也是“老吾老以及人之老”这一中华传统美德在当代的生动回响。

由于年龄、健康等因素，老年群体的养老需求存在较大差异，对养老行业从业者提出了更高的能力素质要求。在养老行业，有的年轻从业者带老年人拍短视频、玩电竞，丰富了老年人的精神文化生活；有的青年护理员日常在把老年人从床上扶进轮椅里时，往往尝试让老年人多依靠自身力量站起来，这既帮助老年人训练身体的功能，也能助其获得精神上的积极鼓励；有的青年管理人员在实践中，总结出鼻饲喂食长期卧床老年人的床头适宜角度。事实证明，建设一支队伍稳定、素质专业、能够适应现代化养老服务需要的队伍，对创新养老服务形式、提高养老服务的专业性具有重要意义。

更多的工作机会、更好的薪酬待遇，同时在养老服务中实现自我价值，也是不少年轻人投身养老行业的“内驱力”。有些养老相关专业学生在校时就成立了老年人活动策划服务工作室，为合作的3家养老机构提供从创意到组织实施活动的一揽子方案，创业项目获得学校创业大赛一等奖。还有养老从业者在为老年人服务过程中，因被患有阿尔茨海默病的老人记住名字，从而坚定了自己的职业选择。在干中学，在事上练，更多年轻人将在养老行业中获得提升、成就人生。

据测算，“十四五”期间我国人口将进入中度老龄化阶段，预计2035年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿，在总人口中占比将超过30%。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，“推动养老事业和养老产业协同发展”“大力发展普惠型养老服务”。养老不仅是个人的家庭义务，也是公共服务的一部分，保障老年人的基本生活和照料需要、健全基本养老服务体系成为全社会的共同目标，积极应对人口老龄化上升为国家战略。

但也要看到，相比庞大的现实需求，养老服务人才规模远远不足，年轻人才更是稀缺。从实际情况看，扩大养老服务人才供给，可以在“进得来”“留得住”上多下功夫。一方面要持续健全养老服务人才培养体系，扩大培养规模，形成高效的人才输送渠道；另一方面要进一步增强从业人员的职业认同感，通过建立健全职业技能等级体系、晋升通道，激发从业人员成长成才、干事创业动力。期待有关部门、经营主体、从业人员等多方面各尽所能，推动养老服务整体水平不断提升。

养老事关千家万户的切身利益。不断发展完善养老事业和产业，为老年群体提供多层次、高品质、专业化的养老产品与服务，才能共同守护好老年群体的福祉。

《 人民日报 》（ 2023年10月23日 05 版）