专访小儿皮肤科专家马琳教授：秋冬季小儿湿疹多发 多措并举完善治疗方式

新华网武汉10月19日电（肖寒）湿疹，也称为特应性皮炎，从刚刚出生的婴儿到八九十岁的老人都会长。发病原因是多种因素导致皮肤屏障功能受损，外界有害物如细菌、真菌等入侵皮肤。每年10月到次年4月，是北方气候相对干燥的月份，也是湿疹好发的时间，湿疹反反复复，瘙痒难耐。

近日，中华医学会2023年全国变态反应学术会议在武汉举行，国家儿童医学中心、首都医科大学附属北京儿童医院皮肤科主任、主任医师马琳教授在接受新华网采访时表示，秋冬季天气寒冷干燥，是小儿湿疹的多发季节，患上湿疹的儿童，皮肤可能出现红斑、丘疹，甚至结痂、鳞屑等多种损害，皮肤瘙痒还往往会影响少儿睡眠和生活质量，需要引起相关重视。

湿疹与环境、遗传息息相关 需引起高度重视

“湿疹”，医学名称叫做特应性皮炎。这种皮肤病很令人抓狂，不单是痒、起皮疹，而且反复发作，发病率很高。调查表明，在我国7岁以下的学龄前儿童的患病率高达12.94%，当中有三成即使进入青春期、成人期还在反复发病，这也使得每50个成人里也有1人被湿疹烦扰。

马琳教授介绍，特应性皮炎又称“异位性皮炎”“遗传过敏性皮炎”，是一种与遗传过敏素质有关的慢性、复发性、炎症性、瘙痒性皮肤病。常于婴儿期起病，累及儿童及青少年，临床异质性明显，受累部位随年龄变化，婴儿期渗出倾向明显，瘙痒剧烈，严重影响患儿睡眠质量及生长发育，进而影响患儿及整个家庭的生命质量。特应性皮炎患儿常伴有食物过敏、哮喘、过敏性鼻炎等特应性疾病的个人史或家族史，同时可有外周血嗜酸粒细胞增多、血清IgE水平升高。

“特应性皮炎的确切病因及发病机制尚不清楚，目前认为遗传因素是重要的内因，皮肤屏障功能障碍、免疫应答异常、皮肤菌群紊乱等是发病的基础。”马琳教授表示，在婴儿期，食物过敏是重要的诱发因素，在儿童期和青春期，汗液是重要诱发因素之一；在所有年龄段，皮肤干燥和搔抓均可加重疾病。此外，心理因素如精神紧张、焦虑、抑郁等负面情绪也是特应性皮炎发病的重要促发因素。

“任何疾病我们在寻找病因时都应考虑到患者的遗传背景，对于湿疹而言，环境和遗传因素是我们首先考量的范围。”谈及湿疹的发病原因，马琳教授认为，湿疹与遗传有密切的关系，是由于遗传因素引起湿疹；此外，很多研究证实环境因素也是湿疹产生的重要原因，过度洗护、皮肤长时间接触化学物品、日晒受凉等都有可能导致皮肤出现过敏反应，进而引起湿疹发作。

掌握科学诊断方法 避免湿疹与其他皮肤病混淆

湿疹是临床上很常见的一种皮肤病，对于它的症状，不少人也并不陌生，因此一般患上湿疹后，都能及时发现病情。不过，由于湿疹和不少皮肤病有一定的相似之处，有时也难免会混淆，从而没能做到对症治疗，影响治疗效果。因此对于湿疹，要注意和几种类似的疾病相鉴别，以防混淆。

马琳教授介绍，在婴儿和儿童期，常需要鉴别诊断的疾病包括炎症性疾病，如头面部脂溢性皮炎、银屑病等；遗传代谢性疾病，如Wiskott Aldrich综合征、高IgE综合征、Netherton综合征、Blau综合征、肠病性肢端皮炎等；肿瘤性疾病，如朗格汉斯细胞组织细胞增生等。在青少年期，常需鉴别诊断的疾病包括接触性皮炎、银屑病、副银屑病、玫瑰糠疹、疥疮、皮肤真菌感染、皮肌炎、红斑狼疮、药疹、移植物抗宿主病等。

对于在诊断期间是否应进行过敏原检测，马琳教授表示，引起湿疹的原因非常复杂，其中一个很重要的诱发因素，就是与对很多物质的过敏有关，从这个角度来说，得了湿疹应该查过敏原。但目前的过敏原检测有一定的局限性，其能检测的物品的种类不能覆盖我们人类生活中存在的各种各样的物质。其次，过敏原检查结果的准确性受各种因素的影响也有偏差，所以得了湿疹，可以做过敏原检查，但需要注意不能完全依赖过敏原检查。

多措并举完善治疗方式 提高患儿及家庭生命质量

湿疹治疗的目标是缓解或消除临床症状，祛除诱发和加重因素，减少或减轻合并症，减少和预防复发，保障患儿正常生长发育，提高患儿及家庭的生命质量。马琳教授认为，湿疹（儿童特应性皮炎）的长期治疗管理涉及以下方面：

第一，应做好患儿和家长教育。患者治疗教育是做好特应性皮炎长期治疗管理的基础，其中包括使患者或家属全面了解疾病疾病；严重程度评估及用药指导；特应性皮炎患儿及其护理人员长期受疾病困扰，可能出现焦虑等心理问题，需要基层医生适时给予心理指导。

第二，应进行皮肤基础护理。正确的沐浴方式及使用功效性润肤剂为特应性皮炎的基础治疗，有助于恢复和保持皮肤屏障功能，通过正确的沐浴方式和使用功效性润肤剂恢复和保持皮肤屏障功能，可起到避免疾病加重的目的。

第三，应遵循相关食物过敏管理。对伴有食物过敏的特应性皮炎患儿，需要在常规特应性皮炎外用药物和系统治疗基础上，进行长期且细致的饮食管理，同时监测其生长发育情况。

第四，应重视外用和系统药物治疗。目前常用于儿童特应性皮炎的外用药物包括糖皮质激素、钙调神经磷酸酶抑制剂和磷酸二酯酶-4抑制剂；系统药物治疗包括系统抗炎药或靶向药物、抗微生物治疗、抗组胺药等，应根据患儿自身情况选择合理的用药方案，防止疾病进一步进展。

谈及湿疹的预防方法，马琳教授补充道，儿童特应性皮炎的预防应注重皮肤的屏障修复，规律使用功效性护肤品，能减少疾病复发频率，减轻特应性皮炎严重程度、延长特应性皮炎缓解期，减少外用糖皮质激素的用量；此外，对于有食物过敏高危因素的患儿，可通过早期（4~6月龄）引入可疑致敏食物，诱导免疫耐受，降低特应性皮炎患儿发生食物过敏的风险，含有乳酸杆菌成分的益生菌制剂，对中重度特应性皮炎患儿有保护作用，应在医生指导下使用。