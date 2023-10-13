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世界血栓日：血栓最易“栓”住哪些人？6张图看懂

2023年10月13日08:30 来源：人民网

编者按：10月13日是“世界血栓日”。血栓可引发多种疾病，严重危害生命健康，提高公众的防栓意识刻不容缓。什么是血栓？哪些人容易被血栓“栓”住？平时生活中又该如何预防？

(责编：乔业琼、高雷)




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