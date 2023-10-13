世界保健日：这6个保健真相你需要知道

10月13日是世界保健日。随着生活水平的提高，人们越来越注重保健。应急总医院综合医疗科主任李长新在接受人民网记者采访时表示，许多人对保健方法有误读，不正确的保健反而影响健康。下面这些保健误区，看看你有没有中招？