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健康“医”点通

世界保健日：这6个保健真相你需要知道

闫妍 陈子源

2023年10月13日08:33 来源：人民网

10月13日是世界保健日。随着生活水平的提高，人们越来越注重保健。应急总医院综合医疗科主任李长新在接受人民网记者采访时表示，许多人对保健方法有误读，不正确的保健反而影响健康。下面这些保健误区，看看你有没有中招？

(责编：孙红丽、高雷)




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