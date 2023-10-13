微生物代谢物或是帕金森病诱因

科技日报北京10月12日电 （记者刘霞）来自德国和奥地利的科学家联合发现，微生物代谢产物会破坏人类产生多巴胺的神经元，导致类似帕金森病的症状出现。这一发现为潜在的环境因素，例如来自人类微生物组的代谢物作为帕金森病的诱因提供了新线索。相关论文发表于最新一期《国际环境》杂志。

科学家目前已知基因突变是帕金森病的原因，但90%的病例是偶发性的，并没有明确的基因来源，因此科学家怀疑环境因素可能起到一定作用。

最近的研究强调了肠脑轴的重要性。肠脑轴指肠道和大脑之间的双向信号传递和关联，主要和肠道微生物有关，这些研究表明，人类微生物组可能影响神经退行性疾病。人类微生物组指人体内所有微生物。帕金森病患者的肠道微生物组与健康人不同。一些微生物代谢产物专门攻击产生多巴胺的神经元，帕金森病患者体内这些神经元受到严重影响。

维也纳大学和康斯坦茨大学团队分离并鉴定出了委内瑞拉链霉菌产生的代谢物，并将其暴露于人类产生多巴胺的神经元中。结果表明，这种代谢物具有破坏作用，会损坏神经元，情况与帕金森病类似。为进一步验证他们的发现，研究人员检查了这种细菌代谢物对线虫的影响，线虫随后表现出与人类帕金森病患者相似的运动困难和特定的神经元模式。

团队指出，最新发现不仅为帕金森病的诱因提供了新视角，也为研究开辟了新途径，有望催生新的治疗方法或预防措施。