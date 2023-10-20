过敏性鼻炎患者需注意防范

据新华社北京电 （记者田晓航）鼻痒、鼻塞、流涕、打喷嚏……过敏性鼻炎发作令人苦不堪言。专家表示，夏秋花粉诱发的过敏性鼻炎已过高峰期，但由于今年秋季花粉季延长、花粉致敏性更强，有过敏性鼻炎史的患者仍需注意防范。

“秋天的花粉过敏原以杂草花粉为主，蒿草、葎草、豚草等的花粉颗粒较小，容易借助干燥的空气四处飘散。”国家健康科普专家库专家、重庆市人民医院过敏反应科主任医师周维康介绍，当空气干燥、相对湿度低于50%时，有二三级风力的条件，会更适宜杂草花粉传播。

中国医师协会变态反应医师分会会长尹佳介绍，全球变暖、温室效应会导致花粉季延长、花粉产量增加、致敏能力增强。今年夏秋季节我国部分地区发生的暴雨洪涝可能使喜欢潮湿环境的葎草生长旺盛，花粉季延长，九、十月份北方地区大量葎草花粉播散，容易引起严重的过敏性鼻炎甚至过敏性哮喘。

“目前，夏秋花粉诱发的过敏性鼻炎高峰已过，但由于花粉季延长，仍有一些人有症状。”尹佳说，此外，秋季在室外尤其绿植多的地方出现过敏症状，不一定都是花粉过敏，也可能是霉菌诱发的过敏性鼻炎，因为霉菌在有泥土和植物的地方浓度很高。

日常生活中如何预防秋季过敏性鼻炎？专家建议，户外归来时，可用盐水或清水冲洗鼻腔及面部；关注室内空气质量和湿度，必要时可以使用加湿器；坚持适当运动，保证充足的睡眠；定期清洁家居环境，常打扫尘螨和花粉聚集的地方。

北京协和医院皮肤科住院医师孙晨介绍，对于过敏性鼻炎患者而言，避免接触过敏原是最基础、最有效的治疗方式；其他治疗方式包括系统应用抗组胺药、使用含有皮质类固醇或抗组胺成分的鼻喷剂等。