“数智”赋能，让城市更健康

随着“数字中国”和“健康中国”两大战略融合推进，“智慧”与“健康”成为城市建设发展的关键词。近年来，以5G、云计算、人工智能为代表的数字技术正以新理念、新业态、新模式全面融入公共卫生、医疗服务等卫生健康领域，更为高效便捷、安全智慧的公共卫生服务正以全面触达基层群众为目标加速前进。

近日，人民网·人民健康“数智化健康城市助力健康中国建设”系列专题调研首站走进深圳市，来自医疗公卫、数字技术等相关领域的专家学者近距离了解深圳市公共卫生事业在“数智化”领域的新实践。

疫苗自主选，提升群众获得感

走进深圳市罗湖医院集团金岭社区健康服务中心门诊大厅，窗口前基本看不见排队的“长龙”，取而代之的是接种门诊分时段预约、自主择苗、智慧叫号、终生一档制等创新服务。

据前来接种的居民介绍，过去接种疫苗无法提前查询疫苗厂家，只能到了社区卫生服务中心后“有什么打什么”；如今，通过“深圳疾控”微信公众号进入预约系统后，全市疫苗动态信息尽现眼前，居民可以分年龄段自主选择疫苗接种时间、门诊、疫苗种类、厂家、剂次等，让疫苗接种选择权真正回到自己手中。

工作人员介绍，居民预约登记后，个人信息实现建档管理，不仅能随时追溯接种记录，还能及时获知缺苗、到苗等信息，方便合理安排个人时间。同时，门诊借助预约系统可实时收集、分析疫苗接种需求，实现自动分流管理，帮群众错开接种高峰时段，并为疾控等有关部门决策提供数据支撑，保障疫苗供需平衡，提升群众疫苗接种获得感。

在金岭社区健康服务中心AI自动化疫苗工作站，透过玻璃橱窗，可以看到冷库“货架”上整齐排列着几十种常用的疫苗，疫苗冷库、疫苗传输带等一目了然。

工作人员介绍，过去接种门诊的冷链室和接种室分开，接种前医护工作者需要将疫苗从冷链室取出，转运到接种室的小冰箱。这样一来，不仅转运过程费时费力，且需要人工盘点核对。一旦当天接种人数较多，可能需要中途“补货”，影响接种效率；转运过程中存储温度还会出现“断点”，给疫苗安全带来一定风险。

为进一步优化接种流程，提高接种质量和效率，金岭社区健康服务中心联合海尔生物医疗，通过融入自动化、AI技术，对疫苗的入库、出库、补苗、盘点、接种等进行数智化管理，实现了疫苗存储接种一体化、全程温度无断点、自动发苗零差错。不仅把医护人员从重复、繁琐的工作中解放出来，也规避了人工出错风险，让疫苗接种更省心、安心。

全流程追溯，血液使用更安全

血液，被誉为“生命之河”。作为重要的医疗资源，血液及其制品每年在全球能够挽救数百万人的生命。在血液样本管理领域，受以往技术条件的限制，一直存在样本零散存放、查找费时费力、安全追溯难等问题。

在深圳市中山大学附属第八医院输血科，一块电子屏幕吸引了调研团专家学者的目光。工作人员介绍，医院联合海尔生物医疗创新了数字化院内用血保障解决方案，这块智慧血液管理电子大屏可以监测到全院区关于供血服务、血液冷链保障的动态情况。

据了解，与传统的血液管理模式相比，智慧用血解决方案优势更加明显：在医院智慧输血科建设智能化红细胞及血浆管理冰箱，实现血液的库存、有效期、温度监控等全程自动监管；在血液转运上，与前移物联网智能血液冷藏箱配合，助力院内血液调配、院外急救用血，提高了输血病历合格率，并能对血液转运温度、报警信息、开关门记录等各种信息实时监控；面对临床科室用血需求，采用临床分布式用血，将血库分布式储血点前移至临床用血点，打造“急救用血场景”，让急救零等待、血液零浪费……

盈康一生旗下海尔生物医疗副总经理巩燚介绍，聚焦城市血液安全管理，海尔生物医疗基于自动化、物联网等技术手段，打造数字化血液安全全流程解决方案，并在此基础上创新布局“一网协同”的智慧血液城市网。城市血液数据集成平台打造辅助决策中心，以数字化采供血场景及数字化院内用血服务保障场景的物联网硬件架设为基础，实现从采血、制备、存储、发血、配送到临床用血的全流程追溯和冷链监管，让血液资源在城市间得以共享。

值得注意的是，智慧城市血液网还兼具预判和应急作用。巩燚说：“例如，海尔生物医疗和青岛合作，在青岛全市打造了智慧城市血液网。2023年春节前后，我们在系统发现当地采血量下降，于是第一时间上报青岛市政府，通过调配全市血液数据，提前做好临床紧急用血储备，提升全市血液应急服务水平。”

以“数智”驱动，健康城市更美好

健康城市是人民健康和美好生活的重要载体。新一代信息技术的兴起，不仅使城市更“聪明”，也为人民美好健康生活带来无限可能。

在座谈会上，深圳市卫生健康委二级巡视员林汉城向调研团介绍，深圳“十三五”期间启动了“12361”项目工程建设，包括1个区域全民健康信息平台、2大保障体系（标准和安全）、3大健康核心库、6大业务应用系统、1项健康惠民云服务，加速推动5G、人工智能等数字技术在卫生健康领域的发展和应用。近年来，深圳市卫生健康信息化取得良好进展与成效，为智慧健康发展奠定了丰富的实践基础。

今年5月，国家卫健委统计信息中心发布“全国卫生健康信息化发展指数（2023）”。该指数以城市为分析单元，从治理水平、建设水平和应用水平三个维度，对全国337个地市级及以上城市进行综合测算。数据显示，在直辖市、副省级城市及省会城市中，深圳市在全国城市卫生健康信息化发展总指数中位列第一。

深圳市疾病预防控制中心信息中心主任吴永胜介绍，数智化赋能健康城市有效提升了市民对公共卫生服务的满意度，“深圳卫健委有一个‘深小卫’（全名为‘深圳卫健委’），深圳疾控中心有一个‘深圳疾控’。疫情防控期间，这两个微信公众号在核酸检测、疫苗接种等公卫服务方面发挥了很大的作用。如今，深圳的智慧化免疫接种信息系统为适宜接种人群提供了更便捷、更安全的公共卫生服务”。

调研团多位专家表示，当前，数字化浪潮方兴未艾，健康中国建设正全面推进。随着新一代信息技术的广泛应用，由政府主导、企业联动、全社会参与的智慧健康城市系统，将提供更加高效、便捷、智能、有温度的卫生健康服务。这样的城市，会让人们的生活更加健康美好。