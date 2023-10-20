让“看电视”变得更简单

几位老人在河北省石家庄市正定县塔元庄村劲松老年公寓的活动室看电视。

新华社记者 赵鸿宇摄

进入直播页面步骤繁复、收费项目越来越多、节目开始前先要看大段广告……曾经，电视是家庭娱乐的重要组成部分，近年来却因为各种问题引发用户不满，成为一些家庭客厅里的“吃灰”摆设。专家认为，随着智能时代不断演进，“看电视难、看电视烦”不应成为用户的困扰。有线电视、IPTV和互联网电视应把握好电视大屏的公共服务属性，切实提升用户看电视的满意度，推动广播电视和网络视听高质量发展。

体验不佳影响收视意愿

“以前电视虽然笨重、功能少，但给全家人带来了快乐。如今随着科技的发展，电视越来越轻薄，功能也更加完善，可‘看电视’这件事却有点变味。”家住北京市通州区的小黄说，过去几年，看电视的体验变得越来越差，打开电视，需要操作多次才能进入直播页面，在购买增值服务时还会面临收费项目多、收费花样百出等问题。

“电视机用起来繁琐”“家里老人根本不会操作，我们又不看电视，已经停了广电”“智能电视现在预装了各种无法卸载的APP，系统后台还经常偷偷安装各种APP”……在网络平台上以“智能电视乱象”为关键词进行搜索后发现，许多网友都有着相似的“吐槽”。

除了操作上的繁杂，影视资源不互通、跨屏重复收费、投屏画质不清晰等在线会员服务问题也层出不穷。今年初发布的《2022年全国消费组织受理投诉情况分析》提到，随着网络消费的发展，各类会员服务逐渐从线下向线上渗透，在线会员服务领域投诉较为集中的问题就包括智能电视平台“套娃式”收费以及视频平台会员服务体验不佳。

前不久，国家广播电视总局联合工业和信息化部、国家市场监督管理总局等有关单位，召开治理电视“套娃”收费和操作复杂工作动员部署会。会议要求，在前期充分调研摸清底数的基础上，按照“系统谋划、分步实施、先易后难、试点先行”的工作思路，综合考虑近中远3个阶段，制定专项实施方案。今年年底前，开展试点工作和专项整治，聚焦解决“收费包多、收费主体多、收费不透明”问题，电视“套娃”收费现象得到明显改观；大力改善用户开机看电视的体验，基本实现有线电视和IPTV开机即看直播电视频道。

“开机看直播”已先行试点

“开机看直播”，是此轮治理电视操作复杂的重点。有用户曾做过统计，开机后想进入直播频道，最多需要操作11步。在很多试点地区，“开机看直播”已经变成现实。

“基于极简电视系统，最新的4K超高清机顶盒可在7秒内从待机状态进入电视直播画面。”在位于北京市东城区的歌华有线全业务体验厅，歌华有线相关负责人介绍，按照国家广播电视总局有关部署，歌华有线加快推进落实“系统默认设置为开机进入全屏直播”任务要求，于10月8日提前完成首批具备升级条件的510万机顶盒开机默认进入全屏直播升级部署。10月14日，歌华有线顺利完成剩余40万台老旧机顶盒的升级部署。

目前，全国多地广电系统积极推进“开机看直播”，小米电视、海信电视、创维电视等互联网电视也可通过设置信号源实现开机直达电视直播频道。截至10月16日，全国共有9000多万台有线电视和IPTV机顶盒实现了开机就能看到电视直播频道，到今年底，预计全国将有80%的有线电视用户、85%的IPTV用户可以实现开机就看电视直播频道。

规范付费产品

“北京是本次治理电视‘套娃’收费和操作复杂双试点地区，歌华有线正在规范付费产品，不断优化用户订购体验。”歌华有线相关负责人介绍，目前歌华有线已缩减付费点，并在各收费产品支付页面显著位置设有“用户协议”及“订购信息”按钮，用户还可在“电视营业厅”查看所有付费节目信息及订购状态，做到“让用户订购更清晰，让消费更透明”。

在深圳，有线电视运营商天威视讯已于9月底完成电视界面升级，在电视首页常设“新闻荟萃”“免费专区”入口；在天津，新版有线电视交互主页对免费节目进行了分类推介，全新上线的“畅点点”特色专区内的付费节目均采取单片付费、扫码付费方式，无捆绑、自动续交等隐形操作；吉林联通IPTV用户扫码订购连续包月产品时，手机端页面会提示用户开通自动扣费产品，点击开通按钮，会二次弹出自动续费提醒，用户点击同意后方可完成后续支付流程。

国家广播电视总局副局长杨国瑞表示，针对电视“套娃”收费问题，将分三个阶段全力推进治理工作：第一阶段，今年内逐步实现收费包压减40%，提升消费透明度。第二阶段，明年上半年规范电视运营和收费。第三阶段，明年底健全有线电视、IPTV、OTT三大业务体系长效管理机制，确保电视“套娃”收费问题“治得住、不反弹”。目前，歌华有线已经将14个收费包压减到5个，广东电信IPTV已经将原有10个影视类收费包压减为1个。预计到10月底，试点单位收费包将压减40%以上，11月至12月在全国范围内开展集中整治，整体压减收费包40%，电视“套娃”收费现象将得到显著改观。