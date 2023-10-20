城市公园 打开生活新空间

近年来，许多城市不仅增加公园数量、面积，为市民提供更多与大自然亲密接触的绿野佳境，也完善公园的服务功能，满足人民群众对养老服务、娱乐科普、亲子活动的新期待、新需求。古典戏曲唱到湖边楼阁，让公园多了“文艺范儿”；自然课堂搬到大草坪上，让公园增添文化味道；适老设施来到了街边花园，让公园更显人文关怀……主题特色化、功能多元化的城市公园，正为市民生活打开更多美好空间。

上海推出“公园+科普”系列活动

在公园绿地 游知识“绿洲”

本报记者 田 泓

公园与专业团体携手后，可以让公园科普手段更丰富、内容更专业、受众更广泛

“为什么大部分树叶是绿的？”“为什么有些树的树叶到了秋天会落，春天再生长？”孩子们的发问声此起彼伏，这不是学校课堂，而是一场上海长宁区中山公园举办的“寻找树叶精灵”科普活动。

这一边，公园养护团队送来一堆形状各异的树叶，让孩子们摸一摸、看一看、画一画，认识不同的叶形，并独立完成植物探究手册；另一边，孩子们和爸爸妈妈一起在进行植物拓染，用小锤子将植物的天然颜色砸上了帆布袋，感受传统草木染工艺的奇妙。上海长宁公园绿化建设发展有限公司副总经理王晶介绍，这是上海“公园+科普”系列活动之一，让孩子们在大自然中接受生态教育。

今年5月，上海市绿化和市容管理局联合上海市科学技术协会共同推出“公园+科普——来吧！葩科！”公民科学素质提升系列活动品牌。上海市科普基金会秘书长任奔介绍，上海共有近200家市重点实验室和国家重点实验室，都承担科普的责任，“过去，实验室一般在开放日请公众参观。而公园提供了一个更开放的科普载体，让市民在体验中感受科学魅力。”

“原有的公园其实也承担着一些科普功能，但主要限于生物多样性等内容。公园和科协携手后，可以让公园科普手段更丰富、内容更专业、受众更广泛。”上海市绿化和市容管理局科技信息处处长杨文悦说，“我们希望通过丰富、有趣和专业的科普活动，把周围午休的白领等全年龄段人群吸引过来。”

在“公园+科普”首场活动复兴公园科普市集上，来自东华大学和上海材料研究所的专家们介绍了国产大飞机C919使用的石墨烯等新材料，而这个科普主题的确定来源于公园里游客的一段对话：为什么你的羽毛球拍比我的轻？为了让市民直观地感受新材料之轻，专家带来一辆特制的自行车，让现场一个两岁的孩子单手举了起来。

“‘公园+科普’不是简单地将科普讲座搬到公园里。”杨文悦介绍，“公园+科普”突出科学性、趣味性、大众性和参与性，从市民生活入手寻找科普主题。

生活化的主题，也需要专业化的讲解。今年，上海计划推出200多场科普活动，涵盖信息技术、双碳、健康等领域。为此上海成立了专家指导委员会，首批成员包括两院院士、作家、科普达人等。

重庆渝北区推动公园适老化改造

公园能“享老” 活动还不少

本报记者 常碧罗

对公园进行适老化改造，既可以利用原有的植被绿化营造美丽的环境，降低建设成本，也符合老年人的生活习惯

雨后清晨，许多老人来到重庆市渝北区双龙湖街道益寿园，或结伴散步，或喝茶聊天，还有些正切磋乒乓球技。“以前，这里杂草丛生，下雨天我就不敢来了，现在用了透水防滑砖，我们来公园里感受雨后的清新，更有安全保障了。”家住附近飞湖路社区的李阿姨说，“益寿园是公园，更是个大型的养老服务站。”

公园怎么搬来了养老站？

双龙湖街道位于重庆的老城区，老龄化比例达24%，居家养老是许多老人的选择。可是，在家门口养老并非易事，面临着诸多问题需要解决：吃饭、照护、娱乐……原有的养老站已经无法满足老年人的需求，因此渝北区瞄准了居民家门口的公园，打造花园式养老。

“老城区的老年人多，闲置空间少。”双龙湖街道党工委书记杨坤敏说，街道工作人员调研附近老年人需求后，发现他们更喜欢户外养老，尤其喜欢到公园聊天、运动。

“户外公园是提供养老服务的好场地。”杨坤敏说：“在小区密集的地方，通常建设有配套的街心公园，老年人走路几分钟就能到达。而且公园面积大、视野开阔。对公园进行适老化改造，既可以利用原有的植被绿化营造美丽的环境，降低建设成本，也符合老年人的生活习惯。”

适老化改造都要干些啥？

为了打造没有屋顶的养老站，双龙湖街道联系渝北区城市管理局共同设计方案：围绕树墩建起石凳增加休息场地、在公园边建成适老化厕所、为公园内的阶梯增加扶手、增设无障碍坡道……新增的乒乓球台、活动室也吸引了许多老年人。

硬件设施建起来，“软服务”也有提升。公园大门边，老人剪发、专业缝补等服务台很受欢迎；双龙湖街道与渝北区卫健委通过党建共建的方式，定期在公园为老年人开展体检和义诊活动；周一到周五上午，故事汇、文体活动等轮番举办；“老可爱”直播间更是给了老年人展示自我的空间，做木工的、唱歌跳舞的，每个人直播都喜笑颜开。

近年来，渝北区对全区老龄化程度较高的小区和老年人集聚度较高的公园及广场共22处公共区域进行适老化改造，增加设施千余套。经过改造，许多街边公园成为老年人的“文化园”“欢乐谷”。养老从室内到室外，老人们的活动空间从小变大、服务群体由少增多、活动内容从简单变丰富、养老服务从被动变主动、受助式养老向互助式养老转变。

《 人民日报 》（ 2023年10月20日 19 版）